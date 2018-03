'Net Gestapt' wijst weg naar vuilnisbakken 19 maart 2018

Het wandelclubje Net Gestapt uit Dendermonde heeft het voorbije weekend deelgenomen aan de Grote Lenteschoonmaak van De Mooimakers.





Het team gaat al een hele tijd regelmatig op stap om tijdens wandelingen zwerfvuil op te ruimen in straten en op pleinen. Voor de Grote Lenteschoonmaak koppelden de vrijwilligers nog iets extra aan hun zwerfvuilactie. "Terwijl de volwassenen zwerfvuil opprikken, markeren de kinderen met krijtverf een sjabloon op de straat om de weg naar de vuilnisbakken in de buurt te markeren", zegt Nele Cleemput van Net Gestapt. "Voorbijgangers krijgen zo de tekst 'Een kleine stap voor u, een grote stap voor uw buurt' te zien. We willen mensen zo aanzetten hun vuil in de vuilnisbak te gooien in plaats van op straat. Niemand woont graag in een vuile straat of picknickt graag in een park vol zwerfvuil."





De vrijwilligers startten zaterdag hun tocht op het stationsplein en namen vervolgens via Brusselsestraat en Oude Vest de binnenstad onder handen. Het stadsbestuur ondersteunt de actie en stelde zwerfvuilmateriaal zoals afvalknijpers, zakken, handschoenen en fluo hesjes ter beschikking. Het ingezameld afval wordt door de technische dienst opgehaald.





Wie zich ook wil inzetten voor een propere buurt, kan zich via www.dendermonde.be/zwerfvuilmeesters registreren als vrijwillige Zwerfvuilmeester. (DND)