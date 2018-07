"Natúúrlijk sla ik Tomorrowland niet af" DJ DOSSCHY MAG VOOR TWEEDE JAAR OP RIJ DRAAIEN IN BOOM NELE DOOMS

17 juli 2018

02u47 0 Dendermonde Yannick Dossche uit Dendermonde, alias DJ Dosschy, mag weer van zich laten horen op Tomorrowland. Zondag palmt hij er het podium aan het Harbour House in. "Blij dat ik, na het succes van vorig jaar, weer een kans krijgt."

Elk weekend staat hij achter draaitafels op fuiven en evenementen in de wijde regio. Hij draait op het Dendermondse festival Denderpop, en zelfs op het Sfinx-festival in Boechout. En ook de podia van Dour Festival, Dance D-Vision en Marktrock Leuven mag hij bijschrijven op zijn actief. Maar een DJ-set op Tomorrowland? Daar kan niets aan tippen. "Ik was vorig jaar al onder de indruk van het feit dat ze mij gekozen hebben", vertelt Yannick. "En blijkbaar moet ik op mijn beurt indruk gemaakt hebben, want ze hebben me opnieuw gevraagd. Ik heb uiteraard niet getwijfeld."





Dosschy kwam vorig jaar op de affiche van Tomorrowland terecht na een DJ-wedstrijd van Studio Brussel, waarbij hij het in een poule met honderd deelnemers tot de laatste drie schopte. "Ik werd net niet de winnaar, maar later kreeg ik plots van Radio Ultra Modern te horen dat ik die zomer een plaats op hun podium op Tomorrowland zou krijgen. Het werd een fantastische ervaring. Ik was aanvankelijk bang dat er geen publiek voor mij zou zijn, maar na dik een halfuur stond het terrein bomvol en was iedereen aan het dansen. Zo'n succes had ik niet verwacht."





Portie zenuwen

Voor de organisatoren was het alleszins reden te meer om Dosschy nog eens voor een set te vragen. "Natuurlijk heb ik ja gezegd", aldus Yannick, die doorheen de week bij Interbeton in Dendermonde werkt. "Ik heb opnieuw de nodige portie zenuwen, maar de stress is toch iets minder dan vorig jaar. Ik weet nu dat er wel wat volk zal zijn."





DJ Dosschy draait platen voor een breed publiek. "Ik laat liefst zoveel mogelijk mensen genieten", zegt hij. "Platen draaien, dat kan iedereen. Maar een goede DJ ben je pas als je je publiek leest. Als je kan opmerken wat aanslaat en daar op kan inspelen. Ik vind het fantastisch om met de juiste muziek een menigte steeds harder uit de bol te zien gaan. Daar ga ik nu zondag ook voor."





Al wil hij ook vooral zelf heel erg genieten. "Mijn set valt vroeg op de dag, en dat geeft me de kans om ook zelf het festival te beleven", zegt hij. "Ik heb alvast een verlanglijstje klaar van wie ik aan het werk wil zien: Henri PFR, Fox Stevenson en Paul Kalkbrenner."





En intussen kan hij haast niet geloven dat het jaren geleden begon met een platenspeler en een mengpaneel dat hij in zijn studententijd kocht. "Al mijn zakgeld ging op aan cd's", vertelt hij. "Ik begon uiteindelijk als DJ in jeugdhuis Zenith, waar ik als vrijwilliger actief was. Later kwamen daar tal van feestjes bij. Ik ben er trots op dat ik ondertussen een vaste waarde ben op tal van plaatsen. De Nederlandse DJ Laidback Luke is mijn grote voorbeeld. Hij is technisch enorm goed. Ik volg al zijn filmpjes op YouTube, want daar kan ik nog wel iets van leren."





Wie op zondag 22 juli op Tomorrowland is, kan DJ Dosschy aan het werk zien tussen 13 en 15 uur.