"Na 540 jaar de moeite om door te gaan" REDERIJKERSKAMER ROSIERS NEEMT NIEUWE START NELE DOOMS

19 juni 2018

02u28 0 Dendermonde De rederijkerskamer Rosiers van Dendermonde neemt een nieuwe start. Tien jaar na een stille dood, blaast Jurgen Heuvinck de eeuwenoude vereniging nieuw leven in. Er zitten al vijf nieuwe toneelproducties in de pijplijn.

Liefst 540 jaar geleden zag de rederijkerskamer Rosiers in Dendermonde het levenslicht. Dat gebeurde in 1478, als tweede in de Ros Beiaardstad, 25 jaar nadat De Leeuwerckenaers was opgericht. "De Rosiers ontstond in de schoot van de gilde der schermers", zegt Jurgen Heuvinck, cafébaas van De Sloef in Grembergen en bezige bij in culturele middens in Dendermonde. "Ze traden op tijdens kermissen en brachten vermaak voor het volk met hun schermkunsten. Na een tijdje besloten ze hier ook gesproken tekst aan toe te voegen en dus toneel te spelen. Ze vroegen een erkenning aan als rederijkerskamer en kregen die ook."





Heuvinck maakte jarenlang zelf deel uit van de Rosiers en regisseerde er stukken als 'In de Geest van het Paard' en 'Ons Peird mag geen Ajuinen'. "Toneel zit in mijn bloed. Ik was vijftien jaar actief bij de Rosiers", zegt hij. "Maar in 2008 hield het plots op. Toen vond de allerlaatste productie plaats. Maar daar komt nu verandering in."





Heuvinck speelde al een tijd met het idee om een nieuwe toneelvereniging in Dendermonde op te richten. "Maar waarom iets nieuws beginnen, als er al zoiets waardevols als de rederijkerskamer bestaat", zegt hij. "Na 540 jaar is het toch de moeite om nog door te gaan. Ik sprak er enkele vrienden en kennissen over aan en zij reageerden meteen positief. De Koninklijke Aloude Rederijkerskamer Rosiers is terug van weggeweest."





Ook de vroegere garde van de Rosiers is de heropstart genegen. Het oud-bestuur schonk zelfs het eeuwenoude blazoen, of wapenschild, van de rederijkerskamers aan de nieuwe verantwoordelijken.





Iedereen welkom

Heuvinck is voortaan deken van de Rosiers. Karel van Parys, Bart Cooreman, Lucienne Pieryns en Vera Vinamond versterken het bestuur. Ook andere medewerkers en acteurs tekenden al present. "Maar er mogen gerust nog mensen bij komen", zegt Heuvinck. "Acteurs, decorbouwers, technici en anderen zijn welkom."





De hernieuwde rederijkerskamer neemt een vliegende start. Al zeker vijf toneelproducties staan op het getouw. In oktober gaat de eerste al in première. "Daarna plannen we jaarlijks voorstellingen in februari en september", klinkt het. "Zo blijven we ook uit het vaarwater van 't Echt Dèrremonds Theaoter. Het heeft geen zin elkaar concurrentie aan te doen."





Optreden doen de Rosiers in het zaaltje aan café De Sloef in Grembergen. "We maken daar een minitheater van met comfortabele theaterstoelen", belooft Heuvinck.