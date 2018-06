'Mama worden... mijn zotste avontuur ooit" ANNELIES BRENGT ZWANGERSCHAPSBOEK VOOR AANSTAANDE MOEDERS UIT NELE DOOMS

02 juni 2018

02u50 0 Dendermonde Annelies Belderbos (33) uit Grembergen, mama met een missie, pakt uit met een 'Zwangerschapsboek voor de allereerste zwangerschap'. Haar eigen dagboek van toen ze zwanger was, diende als inspiratiebron.

Annelies Belderbos richtte vorig jaar 'Gloednieuwe Mama' op. Met die organisatie wil ze toekomstige mama's helpen om te leren 'moederen'. Een gepassioneerd team van moeders en deskundigen ondersteunt ouders en helpt hen voorbereiden op de geboorte en het ouderschap. "Er zijn zoveel onzekerheden voor jonge mama's en evenveel fabeltjes. Ik vind het belangrijk daar duidelijkheid in te scheppen", zegt Annelies. "Tijdens de zwangerschap zat ik zelf met veel vragen en wist ik niet waar ik daarmee terecht kon. De ervaring en kennis die ik ondertussen vergaarde, gebruik ik nu om zelf vrouwen te helpen bij het nakende moederschap."





Zelfzekerder

Belderbos pakt nu uit met het 'Zwangerschapsdagboek voor de allereerste zwangerschap'. "Dit boek is er speciaal voor wie voor de allereerste keer in verwachting is", zegt ze. "Voor mij was zwanger worden echt het zotste avontuur ooit. Tijdens die eerste zwangerschap kwam er zoveel meer op me af dan ik voor mogelijk had gehouden. In die periode begon ik daarom een dagboekje bij te houden. Ik bewaarde er niet alleen mooie momenten in, maar schreef ook bezorgdheden van mij af. Dat maakte mij een pak zelfzekerder."





Omdat schrijven niet voor iedereen evident is, kwam Annelies op het idee om ook voor andere mama's in spe een dagboek ter beschikking te stellen. "Een invulboek", zegt ze. "Het is uniek omdat het focust op die allereerste zwangerschap. Het start met een hoofdstuk 'Before'. Daarmee kunnen aanstaande moeders symbolisch het hoofdstuk van hun jeugd afsluiten. Ieder hoofdstuk bestaat uit twee delen: een deel met vragen over hoe de aanstaande mama haar zwangerschap beleeft en een deel met vragen over hoe ze het nieuwe avontuur in haar relatie beleeft."





Inspiratiebron voor Annelies was haar eigen moeder. "Als eerstgeborene was indertijd de eer aan mij om van mijn mama een moeder te maken. Ik stond daar nooit bij stil tot ik zelf zwanger werd", zegt ze. "Wat me wel altijd fascineerde, is wie mijn moeder was voor ze zwanger werd en wat voor koppel mijn ouders waren. Dat ze er samen voor mijn bestaan al een heel leven op hadden zitten, sprak mateloos tot mijn verbeelding. Net daarom heb ik in mijn boek ook aandacht voor het leven voor er kinderen geboren worden. Met vragen probeer ik vast te leggen wie de vrouw is voor ze moeder wordt en het koppel voor ze ouders worden."





Het 'Dagboek voor de eerste Zwangerschap', voorzien van poëzie door Geert De Kockere en grafisch werk van Jolien Steuperaert, kost 23,5 euro. Meer info: www.gloednieuwemama.be.