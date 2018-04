"Kijk al uit naar volgende edities" KASPER VANHERPE ALS TWEEDE BELG OVER DE MEET IN MARATHON DE SABLES NELE DOOMS

19 april 2018

02u52 0 Dendermonde Een teennagel is hij eraan verloren, maar voor de rest kwam Kasper Vanherpe heelhuids over de meet bij de Marathon De Sables. Als tweede Belg en 69ste in het eindklassement. Bekomen is er voor de militair niet bij, hij kijkt ondertussen al uit naar volgende edities.

Met meer dan duizend stonden ze in Marokko aan de start voor de Marathon De Sables. Dat is een zesdaagse ultraloop van zo'n 250 kilometer, die sinds 1986 jaarlijks wordt gelopen in de woestijn ten zuiden van het land. De loop wordt beschouwd als de zwaarste voettocht ter wereld. Onder andere televisiemaker Tom Waes gaf het gebeuren extra bekendheid door in zijn programma Tomtesteron de editie van 2010 uit te lopen.





Ook Grembergenaar Kasper Vanherpe is er nu in geslaagd de loodzware duurloop tot een goed einde te brengen. Hij leverde zelfs een uitstekende prestatie. Vanherpe eindigde op de 69ste plaats en als tweede Belg. "Totaal onverwacht", zegt Vanherpe, in het dagelijkse leven beroepsmilitair. "Streefdoel was een plaats binnen de 200. En zelfs dat was te hoog gegrepen, dacht ik. Maar na de eerste dag stond ik op plaats 114 in de ranglijst. Uiteindelijk ben ik mijn eigen tempo blijven lopen en op het einde van de voorlaatste etappe stond ik 75ste. Daarom heb ik de laatste dag nog eens goed doorgetrokken om onder de 70 te eindigen."





Elke dag moesten meer dan dertig kilometer afgelegd worden. De koninginne-etappe bedroeg zelfs 86 kilometer. "Je vertoeft constant in het zand. Wegen zijn er niet, alleen soms wat onverharde ondergrond", zegt Vanherpe. "De duinen zijn daar groter, langer en met losser zand dan bij ons aan zee. Je zakt er constant in weg, zodat echt snelheid halen haast onmogelijk is. Bovendien stoot je voortdurend op losliggende stenen. Mijn tenen deden enorm pijn. Ondertussen ben ik een teennagel kwijt."





Toch kijkt Vanherpe al uit naar volgende edities. "Ik hou van die lange afstanden", zegt hij. "Dat is zoals een goed boek lezen en niet willen stoppen. Ik maak mijn kop hiermee leeg, ik vergeet tijdens het lopen. Dat is de prikkel om dit te blijven doen."





Een allereerste uitdaging ging Vanherpe drie jaar geleden aan toen hij voor het eerst deelnam aan de Dodentocht. "Ik heb echt afgezien toen, maar toch merkte ik dat dit mijn ding was", vertelt hij. "Daarna ben ik in de Ardennen duurlopen beginnen meedoen en liep ook al twee keer de UltraWarmathon van Music For Life mee. Toen ik Tom Waes op tv de Marathon De Sables zag doen, kreeg ik ook zin in dit avontuur. Ik besteedde dik zes maanden aan een intensieve voorbereiding. Die bestond onder andere uit trainingen met een rugzak van tien kilogram. In Peru bestaat een gelijkaardige wedstrijd. Daar kijk ik nu al naar uit."