“Kapotte afsluiting met asbest zorgt voor gevaar” sp.a-politicus klaagt behoorlijk ongezonde situatie aan Nele Dooms

07 december 2018

Dendermonde Volgens Tom Bogman, nieuw verkozen gemeenteraadslid voor sp.a, loopt in Mespelare de volksgezondheid gevaar door een kapotte afsluiting van een weide die asbest bevat. "De stad moet dringend actie ondernemen tegen deze asbestpuinhoop", zegt hij. Volgens schepen François De Bleser (CD&V) is de veiligheid niet in het gedrang.

De situatie doet zich voor in de Zijpestraat tussen Oudegem en Mespelare. Daar bevindt zich een weide tegenover het kerkhof die afgesloten is door asbestplaten. “Dat is al jaren zo, maar recent valt de constructie door ouderdom steeds verder in elkaar”, stelt Tom Bogman, zelf inwoner van Oudegem vast. “Zo kan er asbeststof vrijkomen. De gescheurde en kapotte platen zijn dus een gevaar voor de vele fietsers en wandelaars die hier dagelijks passeren.”

Volgens Bogman moet het Dendermondse stadsbestuur dringend actie ondernemen ‘om de ‘asbestpuinhoop’ in Mespelare op te ruimen’. “Ik maakte daar begin september al eens melding van bij de milieudienst”, zegt hij. “Ze zouden het daar doorgeven aan Ovam, maar sindsdien bleef het stil. Ook een recente herinneringsmail bleef onbeantwoord. Dit kan toch niet. Asbestvezels zijn zeer schadelijk voor luchtwegen en longen en kunnen zo kankers veroorzaken. Het is tijd om in actie te schieten.”

Volgens schepen van Milieu François De Bleser (CD&V) is er geen gevaar voor de veiligheid. “Er vinden regelmatig controles plaats en tot nu toe is de conclusie daarvan dat er geen gevaar is”, zegt hij. “We zullen de eigenaar van de weide aanmanen om iets aan de situatie te doen. We hebben daarover ook de provincie op de hoogte gebracht, want eigenlijk is die overheid bevoegd voor deze materie. Als er toch een gevaar voor de gezondheid zou ontstaan, dan kan de burgemeester nog altijd opdracht geven om alles te laten opruimen.”