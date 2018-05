"Ik wil bier brouwen met mijn eigen hop" BROUWER HAALT HISTORISCHE HOPSOORTEN TERUG NAAR EIGEN STREEK NELE DOOMS

31 mei 2018

02u53 0 Dendermonde Zelf bier brouwen en daar nog zelf de hop voor kweken ook. Dat is een kluif voor David Steeman uit Mespelare. Vlak bij zijn woning legt hij een eigen hopveld aan. Zo brengt hij historische hopsoorten weer naar hun oorspronkelijke streek.

Bier brouwen is de grote passie van David Steeman. Momenteel bouwt hij daarvoor in zijn woning in Mespelare zelfs een eigen brouwzaal met installatie. Als "klein, lokaal brouwerke", zoals hij zichzelf noemt, fabriceert hij speciaalbieren met heel diverse smaken. Zo brouwt hij biertjes met koffiesmaak, citrus ook, zelfs mandarijn en whisky. En een stout gaf hij de smaak van marshmallow en koffie.





Eigen hopveld

Brouwen met lokale producten is het streefdoel voor Steeman. En dus wil hij zijn biertjes voortaan ook met lokale hop maken. In de buurt van zijn woning, tussen de kerk en de Dender, legt Steeman een eigen hopveld aan. "Onder de kerktoren, op een perceel met veel zon, kan ik niet beter zitten om eigen hop te kweken", zegt hij. "De eerste plantjes zijn aan het schieten. Op één dag kan zo'n hopplant dertig centimter hoger groeien. Je kan dit dus letterlijk zien groeien. De planten worden ook tot negen meter hoog. Daarom zijn er op het perceel ook heel hoge palen geplaatst. Daar worden tuindraden naartoe gespannen, zodat de hop zich hierrond kan slingeren."





Steeman koos niet de eerste de beste hop om in Mespelare te planten. "Het gaat om drie soorten die hier, op deze plek, tot Wereldoorlog II daadwerkelijk geteeld werden. Er waren toen in Mespelare en omgeving verschillende hopvelden. Door concurrentie van andere soorten elders, werd dit op den duur niet meer rendabel. Ook al omdat hop telen heel arbeidsintensief is. Daardoor stierf de hopteelt hier uit. Biologen slaagden er echter recent in om die historische soorten terug te vinden. Drie ervan ga ik nu zelf telen."





Groene Belle en Loerenhop

Het gaat om de Groene Belle, de Loerenhop en de Coigneau. Daar voegt Steeman nog een vierde, Amerikaanse soort, de Casdade, aan toe. "Het is een van de typische hoppen met citrussmaak uit Amerika", legt hij uit. "Alleen is de smaak van hop erg afhankelijk van het klimaat en de ondergrond van de plaats waar hij groeit. Normaal zou deze hop hier in Mespelare meer van bloempjes, zoals viooltjes, moeten hebben."





Steeman is vast van plan om al zijn creativiteit te gebruiken om van de zelf geteelde hop lekkere biertjes te brouwen. "Ik ben altijd in voor nieuwe recepten", zegt hij. "Ik kijk al zeker uit naar het najaar, wanneer ik normaal gezien voor de eerste keer mijn eigen hop kan oogsten. De bellen rijpen in augustus en in september en oktober kan je plukken. Voor een liter bier is zo'n vijf gram hop nodig. Het is een van de kostelijkste ingrediënten voor bier."





Steeman is van plan om aan zijn hopveld, dat zich vlakbij een wandelweg bevindt, nog een toeristisch infobord met uitleg te plaatsen.