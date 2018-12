“Ik heb niets gedaan klootzak, je bent een blaaskaak”: vrouw gaat door het lint tegen politierechter Peter D'hondt nog voor haar zaak aan bod komt Claudine P. moest zich enkel verantwoorden voor het uitlenen van haar voertuig Koen Baten

18 december 2018

12u03 18 Dendermonde Claudine P. liet zich deze ochtend in de rechtbank volledig gaan en verweet politierechter Peter D’hondt voor klootzak en blaaskaak. De vrouw was aan het zuchten en maakte misbaar tijdens het pleiten van een andere zaak. Toen de politierechter zei dat ze haar opmerkingen voor zich mocht houden, stond de vrouw recht, werd ze verbaal agressief en ging ze door het lint.

“Ik heb niets gedaan klootzak, je bent een blaaskaak. Als het zo zit ben ik hier weg", aldus P. en ze verliet de rechtszaal. Politierechter D’hondt liet dit niet zomaar passeren en verwittigde de politie die ter plaatse kwam om een proces-verbaal op te stellen voor smaad. De vrouw kwam niet meer terug naar binnen en liet zich enkel verdedigen door haar advocaat. Die bood in naam van de vrouw onmiddellijk de excuses aan. “Ze had zich laten gaan en besefte dat ze zwaar de fout in ging. Ze wil zich hier dan ook voor excuseren”, klinkt het.

Verantwoorden voor uitlenen wagen

De vrouw moest zich uiteindelijk verantwoorden voor het uitlenen van haar wagen aan haar vriend, Dany D.M. terwijl hij een rijverbod had maar toch achter het stuur werd aangetroffen. Volgens de advocaat wist hij dat hij niet mocht rijden en was hij gewoon iets aan het pakken terwijl hij wachtte op zijn vrouw. De man zelf werd veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro, een jaar rijverbod en alle examens. Claudine P. kreeg een geldboete van 1.600 euro, maar zal dus ook nog een minnelijke schikking krijgen voor haar uitlatingen ten opzichte van politierechter Peter D'hondt.