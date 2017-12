"Ik geniet nu nog meer van het leven" KRAANMAN PHILIP KUPPENS REDT MARIE-LOUISE NIES VAN VERDRINKINGSDOOD KOEN BATEN

02u24 0 Geert De Rycke Marie-Louise Nies en haar dochter Els De Caluwé zijn kraanman Philip Kuppens (kleine foto) eeuwig dankbaar. Dendermonde "Ik heb mijn leven te danken aan Philip en daar wil ik hem ontzettend hard voor bedanken", vertelt Marie-Louise Nies (72). De vrouw belandde op 18 mei met haar auto in de gracht op de Zeelsebaan in Grembergen nadat ze een diabetesaanval had gekregen. Kraanman Philip Kuppens uit Moerzeke tilde haar wagen op om te voorkomen dat ze zou verdrinken in het water.

Marie-Louise was die dag om 11 uur vertrokken om boodschappen te doen in de Delhaize in Zele. Onderweg kreeg de vrouw echter een diabetesaanval. Compleet verward reed ze richting Dendermonde in plaats van naar Zele. "Ik heb nooit beseft wat er die dag gebeurd is. Ik heb een aanval gekregen waarbij mijn suikers te laag waren. Daardoor moet ik verkeerd gereden zijn en in die gracht beland zijn. Door het koude water was ik meteen weer bij mijn positieven. Ik hing ondersteboven in mijn auto en merkte dat het water al tot aan mijn kin stond", vertelt Marie-Louise.





RV

Heldendaad

De vrouw begon om hulp te roepen en meteen snelden heel wat mensen toe. Wat verderop stond kraanman Philip Kuppens aan te schuiven in de file. Iemand riep hem toe dat hij moest komen om de wagen omhoog te trekken, zodat de vrouw niet zou verdrinken. Kuppens tilde met zijn kraan de auto op en bracht zo de vrouw in veiligheid. "Ik was toen al iets geruster, maar pas toen de ambulanciers en brandweer me uit de auto hadden bevrijd, was ik pas echt weer op mijn gemak", geeft de vrouw toe.





De 72-jarige vrouw werd onderkoeld naar het ziekenhuis overgebracht, maar bleef verder ongedeerd. "Philip beseft het misschien niet, maar hij was niet alleen behulpzaam, hij heeft ook een echte heldendaad verricht", vindt Marie-Louise. "Maar ook de hulpdiensten, de politie en de brandweer verdienen een pluim. In het ziekenhuis hebben ze me goed behandeld. Ik heb nooit de kans gehad deze mensen te bedanken en dat wil ik bij deze gelegenheid dan ook graag doen."





Ontmoeting

De vrouw moest enkele dagen in het ziekenhuis blijven en werd daar bijgestaan door haar kinderen en zussen. "In de krant lazen we het artikel over de kraanman en zagen we de naam van het bedrijf op de kraan staan. Zo hebben we hem kunnen contacteren. Dankzij Philip kan mijn moeder dit nog navertellen en dat wilden we hem toch eens duidelijk maken", reageert dochter Els De Caluwé.





Ook Marie-Louise wilde Philip heel graag ontmoeten. "Zodat ik hem persoonlijk kon bedanken."





Een maand na het ongeval hebben Marie-Louise en haar familie Philip, zijn vrouw en zijn kinderen ontmoet in de Watermolen in Hamme. De kraanman kreeg pralines en bloemen en werd uitvoerig bedankt. "Het hele gezin van Philip vroeg hoe het met me was. Het is een warm gezin en het deed deugd hen eindelijk te ontmoeten."





De kraanman zelf vindt het maar vanzelfsprekend, een plicht zelfs, dat hij zijn hulp aanbood. "Ik was in de buurt en kon mijn hulp aanbieden, dan leek het me maar meer dan normaal dat ik dat ook deed. Nadien heb ik met hen afgesproken omdat ik ook wel benieuwd en bekommerd was hoe het met Marie-Louise ging."





Positieve reacties

Na de babbel heeft de dochter van Marie-Louise nog een paar keer contact gehad met Philip en zijn gezin. "Ze hebben meerdere keren geïnformeerd hoe mijn moeder het stelde en of ze al weer met de auto mocht rijden. Het zijn deze kleine gebaren die ontzettend veel betekenen voor ons allemaal. Ook wij zijn Philip voor eeuwig dankbaar. Voor hetzelfde geld waren we onze moeder kwijt geweest", beseft Els.





Na het ongeval kreeg de kraanman heel wat positieve reacties. "Daar ben ik toch enorm van geschrokken. Tot zelfs twee maanden na het ongeval noemden mensen me nog een held. Dat is wel leuk om te horen, maar het belangrijkste is toch dat Marie-Louise niks heeft overgehouden aan het ongeval."





Wens

Marie-Louise mag nog altijd niet met de auto rijden en moet eerst een doktersrapport afwachten. "Dat zal op 14 februari klaar zijn. Ik hoop dat de resultaten positief zijn, maar ik heb er wel een goed gevoel bij. Ik heb geen schrik gekregen om nog met de wagen te rijden, het is ook erg makkelijk. Nu moet ik altijd op iemand rekenen voor mijn boodschappen. Ik voerde ook altijd de kleinkinderen naar school en dat wil ik graag weer kunnen doen. Dat zou een mooie wens zijn voor 2018", vindt de vrouw, die sinds het ongeval nog meer probeert te genieten van het leven. "Ik besef nu dat het leven plots gedaan kan zijn. Daarom heb ik heel mijn familie en al vrienden uitgenodigd op een groot feest, een beetje onder het motto 'ik leef nog'. Het klinkt misschien grappig, maar dit feest betekende veel voor mij. Ik heb er dan ook echt van genoten om iedereen nog eens samen te krijgen", besluit Marie-Louise.