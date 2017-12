"Ik droom van rol in 'Thuis'of 'Familie'" "MILAN (11) SPEELT 'BOTJE' IN MUSICAL 'THE LITTLE MERMAID' NELE DOOMS

02u38 0 Geert De Rycke De 11-jarige Milan schittert nu in de musical 'The Little Mermaid'. In 2012 was hij ook al te zien in 'Belgium's Got Talent' op VTM als Urbanus-look-alike (inzet). Dendermonde Amper elf is hij, maar Milan De Raes heeft wel een hoofdrol beet in de nieuwe musical 'The Little Mermaid'. Hij speelt er Botje, midden een indrukwekkende cast acteurs. "Op een podium voel ik me thuis. Acteren is mijn leven", zegt hij.

Zijn stem en zangtalent moeten het gedaan hebben, want tijdens de auditie voor 'The Little Mermaid' bleken ze meteen verkocht. "Ik was nog maar even aan het zingen en werd al meteen onderbroken dat meer niet nodig was", vertelt Milan. "Al was het voor mij wel bang afwachten of dat positief of negatief was. Na een spannende week kwam dan het verlossende bericht dat ik uitgekozen was voor de rol van Botje. Ik was dolblij."





Belgium's Got Talent

Twee maanden repeteren

Milan vervoegt zo de cast van volwassen acteurs, met onder andere Ianthe Tavernier, gekend van de Buurtpolitie, Juan Gerlo van Ghost Rockers, Jan Schepens en Marc Lauwrys. "Het is fantastisch om tussen al die bekende mensen te staan en hen te leren kennen", zegt een enthousiaste Milan. "Ik steek ook heel veel op van hen. Ik heb genoten van de intensieve repetitieperiode van de voorbije twee maanden."





Meest genieten doet Milan alvast van op het podium zelf staan. Daar is hij door gebeten. De jongen is dan ook niet aan zijn proefstuk toe. "Ik deed al eens eerder auditie voor de musical 'Beauty and the Beast', maar viel toen net uit de boot", vertelt hij. "Met 'The Little Mermaid' heb ik nu wel een rol te pakken. Maar ik speelde ook al twee musicals met de muziekacademie van Buggenhout. Daar volg ik al vanaf mijn zes jaar notenleer, saxofoon en een musical-opleiding."





Geert De Rycke Milan De Raes als 'Botje' op het huwelijk van prins Erik (Juan Gerlo) en Ariël (Ianthe Tavernier).

Reclamespotjes

Milan is overigens ook geen onbekende op televisie. Velen herinneren zich hem misschien wel als de vijfjarige kleine Urbanus, die een paar jaar geleden Karen Damens hart stal in Belgium's Got Talent. Ondertussen is hij ook regelmatig in reclamespotjes te zien, zoals dat van Lotto Surprise en Keukens De Abdij. Ook in de tragikomische televisieserie op Eén 'Zie Mij Graag' is Milan te zien. En wie dezer dagen naar de bioscoop gaat, kan de jongen zien in de film "Bad Trip" met onder andere Jonas van Geel.





Ondertussen droomt Milan alleen maar van nog meer. "Mijn grootste wens is een rol in Familie of Thuis", zegt hij. "Acteren is gewoon mijn leven. Het is een superleuke uitlaatklep buiten de schooluren. Het is een passie. Op een podium voel ik me thuis."





In het zesde leerjaar van de Visitatieschool in Baasrode heeft Milan met zijn klasgenoten alvast de grootste supporters. Zij verrasten hem bij de avant-première door de voorstelling bij te wonen. "Ik zit nog maar één jaar op deze school, maar het zijn al mijn beste vrienden", zegt de jonge musicalster. "In mijn vorige school werd ik enorm gepest. Op een podium staan betekende voor mij toen even alle zorgen vergeten. Nu ik in mijn nieuwe school niet meer gepest word, kan ik alleen maar genieten."





'The Little Mermaid' speelt nog tot en met zondag 7 januari in Flanders Expo Gent. Info: www.thelittlemermaid.be.