"Hoogveld verzadigd met windmolens" 08 mei 2018

"Het industrieterrein Hoogveld heeft zijn verzadigingspunt met windmolens bereikt". Dat heeft schepen van Milieu François De Bleser (CD&V) tijdens de gemeenteraad gezegd. Laurens Hofmans had de nieuwe vergunningsaanvragen voor bijkomende windturbines op deze locatie op de agenda gezet. "We hebben de collectieve plicht om stapsgewijs over te schakelen naar hernieuwbare energie", zegt Laurens Hofman (Open Vld). "Maar we kennen ook allemaal de problematiek van windmolens in een dichtbevolkt gebied: er is veel overlast zoals lawaai en slagschaduw voor omwonenden. Zeker voor het Hoogveld, dat nu al vier windturbines heeft, is dit het geval." Hofman stelde de gemeenteraad voor om een motie te ondertekenen en naar de provindie te sturen met de boodschap dat de stad groene energie steunt, maar het Hoogveld haar draagkracht heeft bereikt."





Ook schepen De Bleser is het eens dat het Hoogveld verzadigd is. "Vier huidige molens en nog drie in aanvraag, zou het totaal op zeven brengen. Dat is niet wenselijk", zegt hij. "Om de doelstellingen van het klimaatplan te halen, moeten we misschien meer inzetten op andere inspanningen, zoals zonne-energie." (DND)