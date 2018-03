"Hoe ik 'Ink Master' gewonnen heb? Door te doen wat ik liefste doe" 07 maart 2018

Tattoo-artieste Joyce "Trashcore" Kamania (28) uit Dendermonde heeft het tweede seizoen van "Ink Master" van televisiezender Spike gewonnen. "Blij dat ik kon bewijzen wat ik in mijn mars heb", zegt Joyce fier.

Joyce "Trashcore", met eigen tattooshop in de Franz Courtensstraat in hartje Dendermonde, nam het tijdens de wedstrijd "Ink Master - Meesters van de Lage Landen" op tegen negen andere professionele tatoeëerders uit Nederland en België. Onder leiding van presentator Marco Roelofs, ex-frontman van De Heideroosjes, voerden de artiesten verschillende opdrachten uit om techniek en creativiteit te testen. Juryleden met jarenlange ervaring en expertise beoordeelden de prestaties.





Die juryleden waren het er na acht weken uiteindelijk over eens dat Joyce "Trashcore" Kamania de beste tattoo-artist is. Dat levert de Dendermondse niet alleen de titel op, maar ook 20.000 euro. "Iedere week werden we uitgedaagd om de meest uiteenlopende opdrachten uit te voeren", vertelt Joyce. "Telkens viel iemand af. Voor de finale moesten we met de drie overblijvers tijdens een tattooconventie zoveel mogelijk tatoeages zetten in zeven uur tijd. Een laatste zenuwslopende opdracht bestond uit het zetten van een Man's Ruin-tattoo op een lichaam."





Daarop kroonde de jury Joyce tot Ink Master 2018. "Door te doen wat ik het liefste doe, behaalde ik de titel. Ik kan niet trotser zijn", zegt ze. "Heel het seizoen droeg ik een lucky dollar en coin bij me. Blijkbaar hebben deze me goed geholpen." (DND)





