"Het is een verrijking voor ons allebei"

Monique en Sammi, gezellig in de zetel in de woonkamer. Dendermonde "Een verrijking voor ons allebei." Zo omschrijven Monique Rombaut uit Sint-Gillis-Dendermonde en Sammi Noori uit Afghanistan hun vriendschap. Monique aanvaardde het meterschap over de jongeman, die in het asielcentrum in de Dendermondse Abdijschool heeft verbleven, maar die noemt haar ondertussen zijn "Belgische mama". De feestdagen brengen ze gezellig samen door.

Twee jaar hebben minderjarige vluchtelingen in Dendermonde onderdak gevonden in de vroegere Abdijschool aan de Oude Vest. Sinds deze zomer is de laatste asielzoeker er vertrokken en heeft het centrum de deuren gesloten. Maar de vriendschapsbanden die er zijn ontstaan, blijven wel bestaan. Daar zijn Monique Rombaut uit Sint-Gillis-Dendermonde en Sammi Noori (17) het levende bewijs van. De vrouw had zich opgegeven als meter voor vluchtelingen en heeft zo Sammi leren kennen. "Dat heb ik nog geen seconde beklaagd", zegt ze.





Op de vlucht

Sammi noemt Monique Rombaut ondertussen zijn "Belgische mama", maar het heeft tijd nodig gehad voor de jongeman om open te bloeien in ons land. "Ik was net met pensioen toen de Abdijschool de deuren opende voor jonge vluchtelingen", vertelt Monique. "Ik besloot meteen om er vrijwilliger te worden. Toen er een project voor peter- en meterschap opgestart werd, was ik er ook als de kippen bij. Ik heb jaren in het onderwijs gestaan, dus ik weet wel hoe ik moet omgaan met jongeren. Na wat verkennende gesprekken, bleek dat de match met Sammi zou moeten lukken. Hij was nog heel teruggetrokken en zonderde zich in het centrum af van de groep. Hij had dan ook veel verdriet om wat hij de maanden voordien had meegemaakt."





"Ik ben met mijn gezin uit Afghanistan gevlucht voor de Taliban", legt Sammi uit. "Aan de grens met Iran werden we beschoten door de politie toen we die wilden oversteken. In de chaos ben ik mijn familie kwijtgeraakt. We moesten rennen voor ons leven. Ik ben vervolgens alleen moeten verder trekken. Met een bootje de zee op, dat ook nog eens kantelde. En ik kreeg slagen onderweg, had geen eten en geen kleren. Ik heb er vijf maanden over gedaan om uiteindelijk in Brussel van de trein te stappen. Ik wist niet eens in welk land ik was. Na een verblijf in 't Klein Kasteeltje kwam ik in Dendermonde terecht. Ik hield een dagboek bij tijdens mijn vlucht, maar moest daarmee stoppen toen ik mijn balpen verloor."





Integreren

Sammi besloot te verhuizen van het Dendermondse asielcentrum naar een centrum voor bijzondere jeugdzorg, met alleen maar Vlaamse jongeren. "Omdat dit nu eenmaal de beste manier is om te integreren en het Nederlands machtig te worden", stelt hij. "Ik wil in België een toekomst uitbouwen. Dan kan ik me maar beter zo snel mogelijk aanpassen. Gelukkig heb ik daarbij veel steun van mama Monique."





Monique en Sammi vonden samen een uitlaatklep in het creatieve. Sammi ging aan het schilderen en heeft al een reeks werken gemaakt over zijn vlucht. Maar geregeld trekken ze er ook op uit, onder andere naar zee en naar musea. Sammi heeft zijn eigen kamer in de woning van Monique. Ondertussen volgt de jongeman ook bokslessen en wist hij zelfs een studentenjob te bemachtigen.





"Het is fantastisch hoe Sammi van een hoopje ellende helemaal is opengebloeid", vindt Monique.





Kokkerellen

"Ook voor mij is een nieuwe wereld opengegaan. Dankzij Sammi leer ik een andere cultuur kennen. Ik vind dat een verrijking van mijn leven en wereld. Door Sammi's verhaal heb ik veel beter leren relativeren. Onze problemen zijn luxeproblemen in vergelijking met de miserie waar hij als tiener mee te maken heeft gekregen. Sammi vond bij mij een tweede thuis, waar hij tot rust kan komen. Dat doet me veel plezier. En ik ben fier op zijn inzet om er iets moois van te maken in een nieuw land. Het klikt enorm tussen ons. En ik heb weer een jonge zoon in huis. Mijn eigen zoon Jan is zowat grote broer van Sammi geworden."





Elke zondag staan de twee trouwens samen achter de kookpotten. "Dan maken we typische Afghaanse keuken klaar. Sammi kan goed koken en hij leert me de kneepjes van het vak. Het zijn lekkere gerechten. Hij mag dan vrienden uitnodigen en dan schuiven we samen aan tafel. Dat zijn gezellige momenten."





Familie

Via Facebook is Sammi er ondertussen in geslaagd zijn familie terug te vinden. "Ons vroegere dorp is platgegooid, maar mijn ouders en zusjes zitten ondergedoken in Kaboel. Ze zijn er relatief veilig. We hebben contact via videogesprekken. Monique heeft me erg geholpen om deze speurtocht tot een goed einde te brengen. Het doet me telkens deugd als ik mijn familie gehoord heb. Ik zet me hier nu in om ervoor te zorgen dat mijn zusjes in Kaboel naar school kunnen gaan. Studeren is erg belangrijk."





Sammi heeft net examens achter de rug, dus de feestdagen brengt hij onbezorgd bij Monique door. "We hebben al kerst gevierd bij mij thuis met mijn zoon Jan en diens vriendin, Sammi en mijn partner", besluit Monique. "We hebben er ongelooflijk veel van genoten."