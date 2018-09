"Het blijft vreemd om jezelf op een televisiescherm te zien" Jasper en Cedric spelen mee in nieuwe fictiereeks 'VLOGLAB Beach #Stories' op VTMKZOOM Nele Dooms

04 september 2018

13u34 3 Dendermonde Amper twaalf en veertien jaar oud zijn ze, maar Jasper Cool uit Appels en Cedric Galle uit Oudegem zijn wel sterren in de nieuwe fictiereeks VLOGLAB Beach #Stories. De uitzendingen starten woensdag op VTMKZOOM. "De opnames alleen al waren een super ervaring", zeggen de jonge acteurs.

Waar hij er de tijd voor blijft halen, is een raadsel, maar met de nieuwe fictiereeks heeft Jasper Cool uit Appels er alweer een activiteit bij. De jongen, die in het Oscar Romerocollege van Dendermonde net zijn eerste jaar Latijn gestart is, staat sowieso in het Dendermondse al bekend als 'bezige bij'. Als 'jongste weerman van het land' heeft hij thuis zijn eigen weerstation en voorspelde hij al op Ketnet tijdens Karrewiet het weer. De jongen was ook al te zien in heel wat reclamefilmpjes, presenteert op radio en verzorgde gastrolletjes in De Buurtpolitie. Hij nam ook al deel aan enkele televisiereeksen op VTMKZOOM.

"De jongste tijd ben ik voor VTMKZOOM actief als vlogger", vertelt Jasper. "Ik heb er een rubriek rond app's op de smartphone. De jeugdzender kan ook op nog een tiental andere vloggers rekenen. Daar hoort ook Cedric Galle uit Oudegem bij. Hij brengt dan weer top tien-video's over allerlei items uit. Het is met die vloggers dat de zender besliste een nieuwe fictiereeks te maken."

"Ik werd opgemerkt via één van de filmpjes die ik postte over videospelletjes", zegt Cedric Galle. Hij zit in het derde middelbaar Latijn aan het Oscar Romerocollege. "Toen VTMKZOOM me vroeg of ik ook in een televisieserie wilde meespelen, heb ik meteen toegehapt. En ik heb het me geen seconde beklaagd. De opnames alleen al waren één groot avontuur en een super ervaring."

VTMKZOOM pakt vanaf woensdag 5 september uit met "VLOGLAB Beach #Stories". Het is een zomerse fictiereeks over dertien vloggers. De bende trekt samen naar zee om zich voor te bereiden op een awardshow, maar hun verblijf loopt niet helemaal zoals gepland. De serie speelt zich af aan de kust.

"De opnames vonden de voorbije zomervakantie plaats en duurden een vijftal dagen", zegt Cool. "Dat was bijzonder intensief, want de draaidagen waren erg lang. Er werden dan ook vele scènes opgenomen en eerlijk gezegd maakten we ook wel veel bloopers, zodat scènes opnieuw gedaan moesten worden. Maar het was vooral heel erg leuk om vakantiedagen op deze manier door te brengen. Deelnemen aan zo'n serie is toch heel iets anders dan vloggen. Plots moesten we echt acteren."

De twee jongens hebben de smaak wel te pakken. "Al blijft het wel wat vreemd om jezelf op een televisiescherm te zien", zegt Cedric. "Het doet wat vreemd aan als iedereen naar je zit te kijken. Ik kijk alvast uit naar reacties van de kijkers en vrienden die de serie zullen zien. Leuk aan deze fictiereeks is dat de kijkers zelf bepalen hoe elke aflevering afloopt. Dat kan door te stemmen via de VTM KIDS-app."

Uitzendingen van "VLOGLAB Beach #Stories" vinden plaats op woensdag en zondag op VTMKZOOM telkens om 16.05 uur en op KADET om 14.30 uur.