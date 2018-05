"Heems werkt met inheemse producten" DRIE VRIENDEN OPENEN POP-UPRESTAURANT OP GROTE MARKT NELE DOOMS

31 mei 2018

02u40 1 Dendermonde Een nieuwe invulling voor een al jarenlang leegstaand pand op de Grote Markt. Daar zorgen de vrienden Brent, Pieter en Willem voor. De drie jonge koks openen er volgende maand hun eigen pop-uprestaurant 'Heems'.

"We zijn dan wel met een persoon te weinig om door te gaan voor de Vier Heemskinderen, toch is die Dendermondse folklore inspiratiebron voor de naam van onze pop-up", zeggen Willem Vervaet (24), Pieter Meyers (25) en Brent Reber (24). "Tegelijk verwijst de naam Heems naar 'inheems', omdat we alleen met lokale, streekeigen en seizoensgebonden producten werken. Uitgangspunt is om de ketting tussen boer en bord zo kort mogelijk te houden. Lokale producten van goede kwaliteit, dagverse ingrediënten en een jong team van Dendermondse bodem, dat is waar wij voor staan."





Jeugdvrienden

Willem, Pieter en Brent zijn jeugdvrienden en volgden alle drie een koksopleiding. "We hielden altijd contact", vertelt Pieter. De jongeman liep al een tijdje met het idee rond om een pop-up te starten. "Ik wilde wel zelf eens iets uit de grond stampen, maar niet meteen een volledige zaak", zegt hij. "Dus koos ik voor een pop-up. Helemaal alleen valt daar niet aan te beginnen en dus trommelde ik mijn twee vrienden-koks op."





Tijdens een zomeravond in Café Jardin in hartje Dendermonde werd de deal gesloten. De drie jonge koks gaan er nu met veel enthousiasme tegenaan. "Een ongelooflijke passie voor koken, een stevige vriendschap, de goesting om te ondernemen en te beginnen bouwen aan een eigen identiteit. Dat zijn onze drijfveren", zegt Willem. "We zijn er trots op dat we een wild, los idee tot een concreet project uitgewerkt hebben."





Over één nacht ijs zijn de gasten niet gegaan. Alleen al de zoektocht naar een geschikt pand in Dendermonde bleek niet evident. "Zo vonden we het Zwijvekemuseum, een schitterende plek met een prachtige gaanderij in het centrum van de stad, fantastisch. Maar om praktische redenen bleek deze locatie niet haalbaar. Uiteindelijk zijn we bij de vroegere Charles Quint op de Grote Markt uitgekomen. Deze horecazaak stond al een hele tijd leeg. Niet veel later tekenden we een huurovereenkomst om hier tot eind augustus ons ding te kunnen doen."





Het interieur kreeg een nieuwe lik verf, nieuwe tafels werden gemaakt, de lambrisering werd opgefrist en zetels kregen nieuwe stoffering. "We willen vooral het gevoel van een bruin café creëren", zegt Brent. "Een stijf restaurant willen we zeker niet zijn, maar bezoekers mogen zich wel aan fijne gerechten verwachten, geïnspireerd op de Frans-Belgische keuken. We staan alle drie in de keuken als koks, maar zullen ook zelf gerechten in de zaal opdienen."





Opening op 15 juni

Pop-uprestaurant Heems opent vanaf 15 juni en is te bezoeken tot 30 augustus. Tien weken lang kunnen liefhebbers er dagelijks proeven van een menu, of 's middags van een lunch. Info: www.heems.be.