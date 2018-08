“Gezond kan trendy zijn!” Redactie

19 augustus 2018

14u35 0

Een mooi kapsel en een gezonde levensstijl, onderneemster Sofie Bobhead brengt het samen.

Sofie heeft een doel in haar leven en dat is mensen doen en zien stralen! Zeg nu zelf, hoe kan dat beter dan met een frisse snit en gezonde voeding!?

De opening van Bar Buur, was meteen een schot in de roos! Alledaagse receptjes met een gezonde twist konden de vele klanten wel bekoren.

Op vraag van velen is Sofie dan ook overstag gegaan om een workshop “Healthy breakfast” te geven om op deze manier zoveel mogelijk mensen te motiveren naar een gezondere levensstijl.

Het was dan ook geen wonder dat de eerste sessie al na een paar uur volzet was. Maar niet getreurd voor diegenen die er op 09 september niet kunnen bijzijn heeft Sofie al een tweede gepland die zal doorgaan op 21 oktober.

Meer info en inschrijven kan via de facebook/instagram #sofiebobhead

Mail – info@bobhead.be