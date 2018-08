"Gelieve niet te skaten op nieuwe infrastructuur in Franz Courtensstraat" Koen Baten

07 augustus 2018

11u45 1 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde vraagt meer respect voor de nieuwe infrastructuur rond het standbeeld van Franz Courtens. Vooral skaters zouden het meubilair gebruiken voor hun capriolen.

Het vernieuwde plein rond het standbeeld in de Franz Courtensstraat werd op 27 juli ingehuldigd. En heel wat inwoners maken er sindsdien graag gebruik van om even te verpozen. "Maar enkele buren meldden al dat skaters de infrastructuur gebruiken voor hun hobby", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick. "We hebben uiteraard niets tegen skaters die daar even komen zitten, maar het is niet de bedoeling dat ze op de banken of het meubilair gaan skaten en de infrastructuur zo beschadigen." De stad zal nu een oogje in het zeil houden, maar roept vooral op om respect te tonen.

Binnenkort zal het plein ook groener worden. "Door de droogte hebben we dat tot dusver niet kunnen doen", zegt Dierick. "Maar de grasmatten zullen zeker nog aangelegd worden. Nieuwe beplanting en de speelelementen komen er in de loop van het najaar."