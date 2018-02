"Geen wijzigingen voor gerechtelijke organisatie" 08 februari 2018

02u41 0 Dendermonde "Het is niet de bedoeling om wat dan ook te wijzigen aan de gerechtelijke organisatie in Dendermonde".

Dat laat minister van Justitie Koen Geens weten. Aanleiding zijn de vragen die de Dendermondse oppositiepartij N-VA stelt bij het voortbestaan en de toekomst van de correctionele rechtbank van Dendermonde, op basis van de visietekst 'Court of the Future' van minister Geens. Bij N-VA vrezen ze dat bij een hertekening van het landschap de correctionele keten weggehaald wordt in Dendermonde en verhuist naar Gent. Geens spreekt dat nu tegen. "De visietekst is een zeer algemene visie, geen concreet plan. Het is volstrekt voorbarig hieraan enig concreet gevolg te koppelen." De minister overweegt een pilootproject in Dendermonde, om tot een betere ruimtelijke inrichting van justitie in deze stad te komen. "Ik betreur de stemmingmakerij die is ontstaan", zegt Geens. (DND)