"Geen gemakkelijk standaardproject" 22 februari 2018

02u41 0 Dendermonde De voorbereidingen mogen dan al niet eenvoudig geweest zijn en lang geduurd hebben, ook de uitvoering van dit herinrichtingsproject wordt niet simpel. Dat zegt aannemer Viabuild zelf.

"Dit is allesbehalve een gemakkelijk standaardwerk", klinkt het. "De uitvoering stelt ons voor flink wat uitdagingen. Zo zitten we met damplanken die de grond in moeten langs onder andere spoorlijn en Dender. En in plaats van te werken in open sleuven, moeten we buizen persen in de ondergrond. Naast dat alles moet ook VPK haar bedrijvigheid kunnen laten doorgaan en passeren er fietsers en verkeer langs de werf. Dat moet in de veiligste omstandigheden kunnen."





Viabuild voorziet ongeveer een jaar voor de uitvoering van de volledige herinrichting. De werken gaan in mei van start en zullen in verschillende fasen worden uitgevoerd. In eerste instantie start de aannemer met de nieuwe weg tussen de Dender en de nieuwe toegang van VPK en de heraanleg van de omgeving van het kerkhof.





Een tweede fase omvat de realisatie van de fietsconstructie aan Dender en spoorweg en fietsverbindingen langs de spoorlijn. Vervolgens komt de Hoogtestraat aan de beurt. Eindigen gebeurt met de heraanleg van de Oudegemsebaan. Voor de start van het hele project krijgt de Vaerenbergstraat een nieuwe laag asfalt. (DND)