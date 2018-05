"Even zwaar gestraft als pedofielen" 'SUPERRECIDIVIST' IN VERKEER WIL AF VAN 12,5 JAAR CEL EN 80.000 EURO BOETE KOEN BATEN

30 mei 2018

02u52 0 Dendermonde Benjamin Dupont (42) uit Zele kijkt aan tegen een recordstraf van 12,5 jaar cel en een geldboete van meer dan 80.000 euro voor een reeks verkeersinbreuken. Zelf vindt de 'superrecidivist' die straf te zwaar. "Pedofielen krijgen eenzelfde sanctie." Na de zitting werd hij opgepakt, omdat hij zijn voorwaarden voor vrijlating geschonden heeft.

Dronken rijden met zijn dochtertje op de achterbank, als garagist met auto's van zijn klanten rondrijden onder invloed, te snel rijden, sturen tijdens een rijverbod ... Meer dan 39 veroordelingen heeft de veertiger achter zijn naam staan. Zijn strafblad telt al 12 pagina's. Reden genoeg voor politierechter Peter D'Hondt om in januari van dit jaar een zware straf uit te spreken: 7,5 jaar cel, 60.400 euro boete, 50 jaar rijverbod en levenslang ongeschikt om te rijden. Daar deed de politierechter in Sint-Niklaas in februari nog eens 4 jaar en 9 maand bij, met daarbovenop een geldboete van 20.990 euro.





In eerste aanleg bleef hij nog weg van de Dendermondse politierechtbank, gisteren kwam hij zich persoonlijk verdedigen in de correctionele rechtbank voor zijn beroepszaak. "Ik heb fouten gemaakt en ik wil absoluut niet ongestraft blijven, maar ik word te hard aangepakt", zegt Benjamin Dupont.





Psychiatrisch onderzoek

"Ik heb de cel gedeeld met pedofielen en moordenaars. Zij zijn even zwaar gestraft als ik. Een doodrijder die vluchtmisdrijf pleegt, krijgt vijf jaar cel en is sneller vrij. Is zo'n zware straf nodig?", zegt Dupont die zelf vroeg voor een psychiatrisch onderzoek.





Ook Johan Platteau, de advocaat van Benjamin Dupont vindt de straf voor zijn cliënt overdreven. "Dit is onwezenlijk. De man heeft een moeilijk verleden gehad en kreeg nooit steun van zijn ouders. Deze veelpleger keihard straffen levert niets op. Hij moet geholpen worden zodat hij opnieuw normaal kan functioneren. Ik hoop dat de rechtbank hierin mee gaat en een correcte straf uitspreekt."





Openbaar aanklager Sarie De Vrieze vroeg echter een bevestiging van alle vonnissen. "Maar liefst zes verschillende dossiers met telkens gelijkaardige feiten brengen de man hier vandaag (gisteren, red.) in de rechtbank. Daarbovenop toont hij geen enkel schuldinzicht. Hij pleegt de feiten telkens opnieuw."





Na afloop van het proces werd Benjamin Dupont meegenomen door de lokale politie voor verhoor. Hij zou de voorwaarden voor voorlopige invrijheidsstelling geschonden hebben. Volgens Dupont zelf zou er een probleem zijn met de uitvoering van een straf met een enkelband.





De rechter velt een vonnis op 26 juni.