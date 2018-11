“Erkenning van Gault&Millau voor ons harde werk doet ons veel plezier" Yves en Anne gaan gewoon verder doen op de manier waarop ze de laatste tien jaar gewerkt hebben Koen Baten

06 november 2018

17u29 0 Dendermonde Yves Peeters (51) en zijn vrouw Anne Debruyn (48) van restaurant De Kokarde op de Grote Markt in Dendermonde zijn heel tevreden met hun 12 op 20 die ze kregen van Gault&Millau. Na 10 jaar aanwezigheid in Dendermonde doet de vermelding deugd en zorgt het voor een pak motivatie om verder te doen. “Door de erkenning zijn we alleen nog maar meer gemotiveerd om verder te doen zoals we bezig zijn", zegt chef-kok Yves Peeters.

De vermelding in Gault-Millau kwam voor de eigenaars van de Kokarde niet helemaal als een verrassing, maar de score was tot maandagmiddag wel nog een verrassing. “We hadden onze naam al zien staan op de website, en kregen ook een uitnodiging, waardoor we wel al een klein vermoeden hadden", zeggen Yves en Anne. “Ergens hadden we dit ook wel gehoopt. Al tien jaar lang bevinden we ons in Dendermonde. We staan wel in de Michelingids, maar in Gault&Millau kregen we nog nooit eerder een vermelding", klinkt het.

Voor ze naar Dendermonde verhuisden, hadden Yves en Anne ook een restaurant in Bornem dat een groot succes was. “Ondertussen staan wij 30 jaar lang in de horeca. In Bornem hadden we altijd al een vermelding in beide gidsen, maar hier in Dendermonde niet. Wij zijn wel van oordeel dat we dit na tien jaar echt wel verdienen, en zijn dan ook zeer blij en trots met deze score", klinkt het.

Ook de reacties van de klanten blijven niet uit. De uitbaters kregen al heel wat telefoons en felicitaties en schrikken van de aandacht die het toch wel krijgt. “Dat doet ook echt wel deugd en is voor ons echt het allerbelangrijkste. Wij willen kwaliteit leveren aan een betaalbare prijs. Een goede zaak leveren voor Dendermonde is onze topprioriteit.”

Door de vermelding in de Gault&Millau zal er alleszins niets veranderen in de keuken of het restaurant. “Wij blijven gewoon verder doen. Het enige wat zal groeien, is onze motivatie, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar voor ons is het belangrijk als wij kwaliteit leveren en aangename en een leuke sfeer creëren", klinkt het. “Wij willen ook financieel gezond blijven zoals we nu zijn, maar gaan niets aan onze prijzen aanpassen of geen extra personeel aannemen omdat we nu een vermelding kregen in Gault&Millau", besluit Yves.