"Er zijn betere plaatsen om turbine te zetten" KWADE REACTIES OP AANVRAAG NIEUWE WINDMOLEN OP HOOGVELD NELE DOOMS

16 maart 2018

02u34 0 Dendermonde Een aanvraag voor een extra windturbine op het Hoogveld zorgt voor kwade reacties bij buurtbewoners uit Baasrode. "We hebben nu al last van lawaai en slagschaduw van vier turbines. Nu willen ze er nog één bijzetten", klinkt het.

W-kracht wil aan het bedrijfsterrein van Armamast, op industrieterrein Hoogveld, een nieuwe windmolen bouwen. Vertegenwoordigers van de firma lichtten de plannen toe tijdens een infovergadering voor buurtbewoners. Maar daar liepen de gemoederen erg hoog op. Aanwezigen werden nog bozer toen ze vernamen dat recent nog een vergunning verleend werd voor de bouw van een turbine op het terrein van Transport Verbeken, op vraag van Engie Electrabel.





"Daar wisten we niets van. Het is een slag in ons gezicht dat er al een extra molen vergund is, en nu komt daar nog eens een extra aanvraag bovenop. We zijn het strontbeu dat de stad van Baasrode een semi-industriële gemeente maakt", klinkt het woedend.





Gebied geschikt voor molens

Buurtbewoners ondervinden nu al veel overlast van de vier windmolens op het Hoogveld. "Het gaat om lawaai en slagschaduw", zegt Denis Denys namens de buurt. "Zet er nog een windturbine bij en dat wordt alleen maar erger. De firma mag dan wel beweren dat ze in theorie aan alle normen en verplichtingen voldoen, de praktijk wijst vaak anders uit. Dat ondervinden wij al jaren."





Volgens W-Kracht zal de nieuwe windturbine inderdaad voldoen aan de strenge normen rond omgevingsgeluid en worden mechanismen ingebouwd zodat de molen stilvalt als er te lang slagschaduw is. "Bovendien zitten we in industriegebied, wat de locatie erg geschikt maakt voor turbines volgens het beleidsplan van de provincie. Er is al een kluster van turbines waar we kunnen op aansluiten. En er is relatief weinig bewoning in de omgeving."





Massaal bezwaar indienen

Dat laatste schiet bij omwonenden in het verkeerde keelgat. "De eerste huizen staan al op een paar honderd meter van de locatie", zegt Denys. "Er zijn toch wel betere plaatsen dan hier om windturines te plaatsen. Aan de Eegene bijvoorbeeld, waar veel plaats is. Maar daar keurt minister Schauvliege de turbines af wegens een vogelrichtlijn. Blijkbaar kan er met dieren wel rekening gehouden worden, maar niet met mensen die ziek worden van slagschaduw."





Het openbaar onderzoek loopt tot eind deze maand. Tot dan kunnen bezwaren ingediend worden. Omwonenden zijn alvast van plan dat massaal te doen. "Baasrode moet altijd maar alle lasten dragen. Schandalig is het. We hopen dat het stadsbestuur ons steunt."





Volgens schepen François De Bleser (CD&V) moet de stad eerst het openbaar onderzoek afwachten. Op basis daarvan zal het een advies verlenen aan de provincie. Deze laatste beslist over de vergunning.