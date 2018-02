"Eerste plaats in jubileumjaar zou leuk zijn" DWEIS: TWINTIG JAAR IN DENDERMONDSE CARNAVALSWERELD NELE DOOMS

15 februari 2018

02u38 0 Dendermonde Een ferme lap gaat Dweis er komend weekend op geven. De carnavalsgroep viert haar twintigjarig jubileum en maakt van feesten haar thema. "Bij ons draait het om kameraadschap en familiesfeer", klinkt het. "Alleen zo hou je het als groep zoveel jaren vol."

De groep Dweis is één van de gevestigde waarden in het Dendermondse carnavalsgebeuren. De jongste tien jaar behaalde de groep altijd een plaats in de top drie en pakt steevast uit met prachtig uitgebouwde wagens en kostuums. Dweis wordt gevormd door een dertigtal leden. "We hadden 20 jaar geleden nooit gedacht dat we deze weg zouden afleggen", zegt Kurt De Bock van Dweis. "Onze groep ontstond vanuit een vroegere carnavalsgroep De Zombies. Toen die ophield te bestaan, bleek dat enkele carnavallisten toch van geen ophouden wisten. Een tiental mensen stichtten toen de groep."





Een eerste deelname aan de Dendermondse carnavalsstoet was er eentje zonder wagen. Daar had Dweis de financiële en materiële middelen niet voor. "Maar daar kwam vrij snel verandering in", zegt Gunther De Bondt. "We groeiden jaar na jaar en nog geen vijf jaar later wisten we zelfs een plaats in de top vijf te behalen. De voorbije jaren zat er altijd top drie in, maar een eerste plaats is ons nog nooit te beurt gevallen. In ons jubileumjaar zou dat wel eens leuk zijn."





Talent tonen

Al is een eerste plaats verwerven niet de grootste ambitie van Dweis, zo blijkt. "Het enige wat we willen, is tonen wat we kunnen als carnavalisten", aldus De Bock. "We hebben wel één en ander in onze mars. Dat talent wordt blijkbaar ook tot ver buiten Dendermonde opgemerkt, want elk jaar zijn we graag geziene gastgroep in tal van andere carnavalsstoeten, van Limburg tot aan de zee. We nemen deel in onder andere Lombardsijde, Aartselaar, Dilbeek en Putte. In elke stoet het applaus langs de kant van de weg horen als je langskomt, dat doet enorm deugd. Misschien meer dan een eerste prijs behalen."





Bij Dweis sparen ze dit jaar alleszins kost noch moeite om met een topwagen op de proppen te komen. In de werkhal wordt nog volop gewerkt om de constructie klaar te krijgen. Thema van de wagen is 'Twintig jaar jubilee, dat verdient een ferme soiree'. "We maken een wagen met daarop twintig kaptafels waar onze figuranten zich klaarmaken voor een groot feest", verklapt De Bondt. "We gaan vooral werken met prachtige kostuums en decoratie. Op schema zitten we niet, er is nog veel werk. Maar het zal toch af moeten geraken. Eigenlijk zijn de voorbereidingen in aanloop van de stoet veel leuker dan de optocht zelf. Met de voorbereidingen beleven we het meeste plezier."





Jonge generatie

Dat Dweis ondertussen één van de anciens in de Dendermondse carnavalswereld is, heeft volgens de groepsleden alles te maken met de vriendschap. "Bij ons draait het allemaal rond familie en de kameraadschap", zegt De Block. "Wij hangen echt allemaal erg aan elkaar en komen goed overeen. Alleen dan hou je het zo lang vol. Elk jaar meedoen met de stoet, dat is niet evident. We zijn daar telkens al van de zomer voordien volop mee bezig. Zowat al onze vrije tijd gaat naar carnaval. Gelukkig hebben we ondertussen ook een nieuwe, jongere generatie klaarstaan. We letten er bewust op dat we de jeugd genoeg kansen geven. Alleen zo is de toekomst verzekerd. We kunnen alvast zeggen dat bij onze kinderen en jongeren het enthousiasme enorm groot is, dus het is zeker nog lang niet gedaan met Dweis."