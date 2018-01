"Droom van mij én Nathalie die werkelijkheid wordt" PRINSES CARNAVAL PEGGY (39) DRAAGT TITEL OP AAN OVERLEDEN VRIENDIN KATRIJN DE BLESER

02u26 0 Foto's GDR Peggy (hurkend vooraan) met haar campagneteam. Haar titel draagt ze op aan haar vriendin Nathalie (inzet boven, onderaan op foto) die 11 jaar geleden overleed aan kanker. Dendermonde De 39-jarige Peggy Conickx heeft zich gekroond tot Prinses Carnaval 2018. Na een spannende verkiezingsstrijd mocht ze zaterdag zo'n 1250 stemmers ontvangen in Hangar 43 in Baasrode. "Een droom die werkelijkheid wordt", zegt Peggy die het prinsessenkroontje opdraagt aan haar overleden vriendin Nathalie Buys.

De verkiezing van Prins of Prinses Carnaval in Baasrode kent de laatste jaren steeds meer bijval. Dat was ook te zien in het straatbeeld. Afgelopen weekend kleurde de deelgemeente geel, zwart en blauw, de kleuren van de twee kandidaten. Joran Quisquater (20) nam het op tegen Peggy Conickx (39), allebei carnavalisten in hart en nieren. Zowel Joran - bekend als 'Bolleken Junior' - als Peggy schaarde een campagneteam achter zich. Beide teams zetten de voorbije jaren tal van activiteiten op poten.





Het was dan ook een spannende strijd, die voor het tweede jaar op rij plaatsvond in Hangar 43, zodat de massa volk de verkiezing kon volgen. Zo'n 1.250 mensen kwamen hun stem uitbrengen, niet enkel stemmers uit Baasrode, maar ook uit onder andere Moerzeke, Hamme en Aalst. Bolleken Junior en Peggy boksten een hele show in elkaar, een jury gaf punten. Die punten werden samengeteld met het aantal zaalstemmen en het ingezamelde geld van de kandidaten. "Wordt het een prins of een prinses dit jaar?", hield Bart Buys van carnavalscomité Orde van de Palingboer het publiek nog even in spanning. "Een prinses!" En toen volgde de ontlading.





"Een droom die werkelijkheid wordt. Het lijkt wel of het nog steeds niet helemaal doordringt", reageerde Peggy. "Het is een heftig jaar geweest. Het was zwaar, maar erg leuk", zegt de kersverse prinses die haar campagnejaar combineerde met een gezin van drie kinderen tussen vijf en negen jaar oud. "Zonder de steun van mijn ventje en mijn campagneteam was dit nooit gelukt."





Peggy draagt haar prinsessentitel op aan vriendin Nathalie Buys. Zij overleed elf jaar geleden aan kanker. "Toen zij nog leefde, kwamen we allebei op het gekke idee om ons kandidaat te stellen voor de titel van Prinses Carnaval. Maar in die tijd mochten vrouwen nog geen Prinses Carnaval worden. Toch hadden we het erover hoe het zou zijn: Nathalie was lid van carnavalsvereniging De Nachtoilen en ik was lid van de Schoimloëpers. We zouden als vriendinnen tegen elkaar strijden en op die manier Baasrode carnaval nieuw leven in blazen. Ze is intussen gestorven, maar toch bleef ik ervan dromen om ooit Prinses Carnaval te worden."





Het was echtgenoot Kristof Vehent die het duwtje in de rug gaf om de stap te zetten. "Tijdens de verkiezing van vorig jaar plakte ik stiekem een briefje op Peggy haar rug waarop stond 'Peggy veu '18', gewoon om eens te kijken wat de reacties zouden zijn. Eerder als grap", zegt Kristof. Wat begon als een grap werd afgelopen weekend een droom die in vervulling ging. Peggy zal de scepter zwaaien over Baasrode tijdens carnaval op 11, 12 en 13 februari.