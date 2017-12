"De vlam brandt hevig tussen Myriam en mij" De warmste verhalen van 2017 | ERIK VERSTRAETEN VERLIEST HUIS, MAAR LEERT NIEUWE LIEFDE KENNEN KOEN BATEN

02u37 0 Foto GDR Erik Verstraeten vond de liefde bij Myriam De Petter. Dendermonde Erik Verstraeten (70) heeft een woelig jaar achter de rug. Op 5 augustus heeft een brand zijn woning in de Vlotgraslaan in Dendermonde in de as gelegd. Kort na de brand leerde hij een nieuwe liefde kennen. "De vlam brandt hevig tussen Myriam en mij. Zij heeft mij door deze moeilijke periode geholpen en dat is belangrijk voor mij", vertelt Erik.

Vier maanden na de zware brand in zijn woning kruipt Erik stilaan uit het dal. De man kreeg vrij snel een nieuwe woning toegewezen van sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen. "Ik had niets meer. Mijn antiek meubels, mijn zetels, alles was herleid tot stof", zucht Erik.





Het enige wat hij nog heeft kunnen meenemen, was een standbeeld van een samoerai en een beeldje van boeddha. "Onbegrijpelijk hoe dat boeddhabeeld het overleefd heeft. Het stond midden in de vlammenzee, maar had geen enkele schade opgelopen. Zelfs het geld dat in het beeldje zat, is niet verbrand. Sindsdien staat het hier bij mij in de kast, samen met het andere beeld", vertelt Erik.





Enkele minuten voor de brand was een vriend bij hem in de garage langsgekomen om even bij te praten. Ook de kleinzoon van Erik was toen aanwezig. "Hij was net naar boven gegaan om een donut te halen, enkele minuten later merkte ik plots rook op in de woning. Ik ging meteen mijn kleinzoon halen. Net op tijd, want al snel sloegen de vlammen naar buiten en besefte ik dat alles reddeloos verloren was. Ik ben er nog altijd niet over, maar ik trek me op aan de goede zaken die nu gebeuren", vertelt Erik.





Steun en toeverlaat

Een van die goede zaken is de liefde die hij vond bij Myriam De Petter (56). Kort na de brand hebben ze elkaar ontmoet in café Polderzicht, wat verderop. "We raakten aan de praat en het klikte onmiddellijk. Bij mij was het bijna liefde op het eerste gezicht, maar bij Myriam moest het nog even groeien", lacht Erik.





"Niet veel later sloeg bij mij ook de vonk over en besloot ik gewoon vol voor hem te gaan. Vandaag is de liefde nog altijd groot en wakkert de vlam nog elke dag opnieuw op", pikt Myriam in.





"Zij is de afgelopen maanden de grootste hulp geweest die ik mij maar kon inbeelden. Ondanks alles is hier een mooie relatie ontstaan. Ik heb het nog vaak moeilijk, maar zij sleurt me er echt door. Ze luistert naar mij en ze is er voor mij. Ik denk niet dat ik nog zonder haar zou kunnen. Myriam en ik willen nu samen van het leven genieten en leuke dingen doen."





Inzamelacties

Maar niet alleen de liefde is een positieve noot in dit verhaal. Onmiddellijk na de brand zijn allerlei acties ontstaan om Erik te helpen. Ook wijkcomité Donckstraat besloot de man te helpen. "Erik is al een tijdje een goede vriend en dus wilden we hem maar al te graag helpen", legt Elyane De Deene uit.





Het comité ging in de omliggende wijken rond om geld in te zamelen. "We kregen een pak positieve reacties op onze actie en hebben 1.600 euro aan Erik kunnen geven, zodat hij nieuwe meubels kon kopen. In het verleden hebben we dit ook al gedaan, want het was niet de eerste brand die in onze wijk heeft gewoed. We vinden het ook maar normaal dat wij een actie organiseren. Alle beetjes helpen."





Niet alleen het comité van de Donckstraat is in de bres gesprongen. Ook tien andere mensen hebben een inzamelactie voor kledij opgestart. "We willen hierbij zeker ook Kelly Ravijts bedanken, zij heeft ook ontzettend veel voor ons gedaan", vertelt Eriks zoon Kurt (37).





Pluim

Erik was ontzettend hard geraakt door deze hulp en heeft zelfs enkele tranen moeten wegpinken. "Op zo'n moment is elke steun enorm welkom. Ik vind het bijzonder warm wat deze mensen gedaan hebben. Zij mogen altijd mijn deur platlopen. Het zijn echte vrienden geworden en mijn deur zal altijd openstaan mochten ze me nodig hebben. Ik draag het hele wijkcomité op handen. Tot slot wil ik ook alle hulpdiensten bedanken. Brandweer, politie en ambulance hebben mij ontzettend goed opgevangen. Zij verdienen ook een pluim voor al hun werk, want dit wordt te weinig gezegd", besluit Erik Verstraeten.