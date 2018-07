"Chinese toeristen naar Scheldeland lokken" Nele Dooms

27 juli 2018

12u48 0

De Chinese toeristen ook naar Dendermonde en het Scheldeland lokken. Dat is het opzet van Dendermondenaar Reinhart Macharis, verbonden aan het Chinese bedrijf dat certificaten "Welcome Chinese" uitreikt. Op 1 augustus verwelkomt Dendermonde alvast de grootste commerciële televisiezender van China om te filmen in de stad.

Reinhart Macharis is afgestudeerd sinoloog, bezocht China al meermaals, heeft er contacten en kent het land door en door. Op die manier kwam hij ook in contact met Select Holding. "Dat Chinese bedrijf heeft van de Chinese Tourism Academy de wereldwijde exclusiviteit gekregen om het certificaat ‘Welcome Chinese’ uit te reiken", zegt Macharis. "Dit certificaat moet ervoor zorgen dat de toeristische markt de Chinese toerist aan zich bindt. Wie een certificaat heeft, garandeert dat hij Chinezen graag verwelkomt en inspeelt op hun wensen. Dat kan gaan van hotels en restaurants, over museums en winkels, tot toeristische diensten, enzovoort."

Macharis wil het certificaat ook in Dendermonde lanceren en bij uitbreiding het hele Scheldeland. "Het moet niet altijd Brugge of Brussel zijn waar Chinese toeristen naartoe trekken", zegt hij. "Dendermonde en omgeving hebben best ook wel heel grote troeven om hen te lokken en te plezieren. Het Scheldeland meer promoten op de Chinese toeristische markt is het opzet. Die markt is overigens gigantisch. Liefst 135 miljoen Chinezen reizen op jaarbasis de wereld over. En ze spenderen twee keer zoveel dan gelijk welke andere toerist. Komen ze naar Dendermonde, dan is dat dus ook een goede zaak voor de plaatselijke economie."

De Ros Beiaardstad mag zich in China alvast wel aan een serieuze promotiestunt verwachten. Op woensdag 1 augustus komt een televisieploeg van Hunan TV, één van de grootste commerciële zenders van China, langs in de stad. Macharis kon dat regelen. "De programmamakers van een reality-reeks volgen een groep kinderen van Chinese celebrities. Het programma is razend populair in China", legt Reinhart uit. "Normaal gezien zouden ze in Wallonië filmen, maar door mijn bemiddeling komen ze in de namiddag ook in Dendermonde langs."

Tegen de middag arriveert de crew om een lunch te eten in restaurant Het Vaderland op de Grote Markt. Daarna neemt Rein de kinderen en de televisiemakers mee naar de Hollandse Kazerne, waar ze de drie gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath kunnen bewonderen. "De trots van Dendermonde, een betere promotie bestaat er niet", zegt Macharis. "Ook een bezoek aan het stadhuis is opgenomen in het programma. Daar staat een unieke Chinese vaas en die willen ze wel eens zien. Vervolgens trekken we richting chocoladefabrikant Callebaut in Wieze."

Alles zal uitgezonden worden in China. "Dit is groots", zegt Macharis. "Het programma heeft liefst vierhonderd miljoen kijkers. Dit is dus een gigantische promotie voor onze stad."