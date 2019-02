‘Body, mind en soul’ centraal in Oscar Romerocollege Nele Dooms

26 februari 2019

Voor de laatstejaars van de campussen “Welzijn en Maatschappij” en “Economie en IT” van het Oscar Romerocollege van Dendermonde staat dinsdag helemaal in het teken van ‘body, mind and soul’. De themadag is ondertussen jaarlijkse traditie in de school. “Deze dag maakt deel uit van een projectweek die volledig in het teken staat van verder studeren of de voorbereiding op de overstap naar de arbeidsmarkt”, zegt directeur Tomas De Wilde. “We hechten daar als school veel belang aan en met de Body-Mind-Soul-dag gaan we daar nog een stapje verder mee. Bedoeling is om de leerlingen manieren aan te reiken om anders om te gaan met stress en emotie. Dat komt altijd van pas.” De jongeren maken kennis met Oosterse gevechtskunsten, proeven van een gezond ontbijt en volgen gevarieerde workshops zoals yoga, djembé, hand-, nek- en gelaatsmassage, Chinees boksen, hiphop en toneel. “Wij willen als school onze leerlingen hiermee een duwtje in de rug geven”, zegt De Wilde. “Eerder vond ook al een sollicitatieproject plaats, waarbij de leerlingen de kans kregen om een sollicitatiegesprek te voeren met mensen uit de bedrijfswereld en de zorgsector.”