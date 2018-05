"Blij dat ik zo steentje kan bijdragen" EUROPLAY STUURT SPEELTUIGEN NAAR VLUCHTELINGENKAMPEN IN IRAK NELE DOOMS

11 mei 2018

02u29 1 Dendermonde Zeven speeltoestellen voor twee vluchtelingenkampen in Irak. Daar zorgt Europlay, Dendermonds bedrijf dat allerlei speeltuigen maakt, voor. Zaakvoerder Guido Valcke is zopas zelf naar Irak vertrokken om ze daar persoonlijk te gaan installeren.

Europlay, gevestigd aan de Eegene in Schoonaarde, is al jaren fabrikant van houten speeltoestellen voor de openbare sector in heel Europa. Het bedrijf, dat ook een gamma natuurspeeltoestellen uit milieuvriendelijke houtsoorten bezit, heeft een eigen ontwerp- en productieafdeling. Dertig werknemers zijn er aan de slag.





"Al onze modellen voldoen natuurlijk aan de Europese veiligheidsnormen", zegt zaakvoerder Guido Valcke. "Alleen hadden we nog een aantal oudere speeltuigen staan die nog niet volgens de strengere normen gebouwd waren. Natuurlijk raken die hier niet meer verkocht en dus bleven ze maar op onze terreinen staan. Ze zijn natuurlijk wel veilig en degelijk en dus besliste ik een andere thuis voor hen te zoeken."





Valcke schreef allerlei hulporganisaties aan en deed een oproep voor wie de speeltuigen zou kunnen gebruiken. De Nederlandse stichting Parwin, actief in Syrië en Irak voor mensen die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld en leven in armoede, reageerde op zijn vraag. De organisatie zamelt kleding, schoenen, speelgoed en andere producten in en verstuurd ze vervolgens met containers via hulpkonvooien naar de betrokken landen. "Zij lieten weten dat ze de speeltuigen goed zouden kunnen gebruiken voor twee vluchtelingenkampen voor Koerden in Irak", zegt Valcke.





Zelf ter plaatse installeren

Resultaat is dat zeven speeltoestellen, zowel grotere als kleine tuigen, op een vrachtwagen gezet zijn richting Irak. Daar zijn ze inmiddels aangekomen en Guido Valck is ze zonet achterna gereisd. "Het wordt een heel avontuur", zegt hij. "Ik zal logeren bij een Koerdische familie, zodat ik persoonlijk kan toezien en helpen bij de plaatsing van de speeltuigen. Dat gebeurt samen met vrijwilligers en plaatselijke bewoners. Het is nodig dat er enig toezicht is, om ervoor te zorgen dat de toestellen lang voor speelplezier zorgen."





Unicef heeft in de vluchtelingenkampen de nodige ruimte vrij gemaakt. "De kinderen gaan niet weten wat ze zien", zegt Valcke enthousiast. "Een schommel en een wip kennen ze wel een beetje, maar wat ze nu krijgen is natuurlijk heel iets anders. Zo is er een groot speeltoestel in de vorm van een vliegtuig en er zijn ook veerelementen voorzien om op te wippen. De variatie is groot genoeg, zodat er voor alle leeftijden wel iets voorhanden is."





Valcke is blij dat hij met dit initiatief kan helpen waar nodig. "De ellende in die vluchtelingenkampen is groot en meer dan vijftig procent van de bewoners zijn kinderen", weet hij. "Ik vind het mooi dat ik een steentje kan bijdragen."