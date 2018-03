"Betere metingen rond geurhinder Empro" 20 maart 2018

"De recente metingen rond geurhinder van het bedrijf Empro op het Hoogveld vertonen verbetering". Dat laat zaakvoerder Vaast Vanoverschelde optekenen. Sinds vorige maand is een nieuwe installatie actief die geurhinder moet tegengaan.





Buurtbewoners kloegen de voorbije maanden van stank afkomstig van het bedrijf. Zaakvoerder Vanoverschelde investeerde meer dan 300.000 euro in een nieuwe installatie om de geurproblemen op te lossen.





Infovergadering

"Die installatie is nu volledig in werking en de eerste resultaten zien er goed uit", zegt Vanoverschelde. "Bovendien komen specialisten in de omgeving verschillende keren 'snuffelen'. Ook die resultaten blijken goed te zijn. Alleen in de straat van het bedrijf zelf is nog een beetje iets te ruiken. Ook vertegenwoordigers van de milieu-inspectie melden dat het beter is. Hetzelfde krijgen we te horen van de milieu-ambtenaar van de stad."





Eind deze maand wordt opnieuw een informatievergadering gepland met buurtbewoners om de stand van zaken te evalueren. (DND)