"Als eerbetoon aan mijn vader" TIENDE HOFMAN SIXTIES BRENGT 300 OLDTIMERS OP DE BAAN NELE DOOMS

22 mei 2018

02u26 0 Dendermonde De Hofman Sixties Oldimerrit van Dendermonde is gisteren een groot succes geworden. Met driehonderd deelnemers was de rit volzet. De oldtimers brachten bovendien een massa kijklustigen op de baan.

Golden oldies en retro hits van muziekband The Hitcrackers en de Helaasheid der Zingen, een stralend weertje en een showparade van oldtimers. Het bracht gisteren honderden kijklustigen en nostalgieliefhebbers bij elkaar op de Grote Markt in Dendermonde. Voor de tiende editie van de Hofman Sixties Oldtimerrit konden de organisatoren het niet beter treffen. "Als de oldtimers de Dendermondse Grote Markt bereiken, hebben ze er een rondrit van honderd kilometer langs rustige en mooie wegen opzitten", zegt Kurt Hofman. "De deelnemers rijden zonder gps en volgen een gedetailleerd roadbook om de bestemming te bereiken. Na een ontbijt in Affligem, trokken de oldtimers de baan op. Onderweg stond ook een aperitief klaar en was er een middagmaal in de Oktoberhallen van Wieze. Leuk is dat de eigenaars met hun wagens door de hallen konden rijden en zo hun auto's konden showen."





Samen met Dirk Van Durme, eigenaar van Jukeboxplezier in Gijzegem, kan Hofman nu tien geslaagde oldtimerrondritten op zijn actief zetten. Ze krijgen daarbij hulp van hun partners Wendy en Bernadette.





Nostalgie

Dat het evenement in de smaak valt, blijkt telkens weer uit het maximum aantal inschrijvingen. Nochtans mogen alleen wagens ouder dan dertig jaar meedoen. "Met driehonderd deelnemers zijn we volzet", gaat Hofman verder. "Wie de rondrit probeert, wil er de volgende keer ook weer bij zijn. Tevreden deelnemers zorgen voor heel wat mond-tot-mondreclame."





Dat de Hofman Sixties zo'n proporties zou aannemen, had Hofman niet kunnen bedenken bij de start. "Een eerste rondrit vond plaats uit pure nostalgie", vertelt hij. "Ik ben groot geworden tussen de voertuigen en kreeg de voorliefde voor oldtimers met de paplepel mee van mijn vader Paul Hofman. Die organiseerde in 1984 de '101 km rondom Aalst' met 180 auto's. 25 jaar later besloot ik als eerbetoon aan mijn vader een jubileumrit in elkaar te steken. Het werd een groot succes met tweehonderd wagens. Een vervolg kon niet uitblijven en ondertussen zitten we aan een mooi jubileum."





De organisatoren zijn tevreden dat ze zoveel mensen weer een onvergetelijke dag bezorgd hebben. "Eigenaars van oldtimers kunnen genieten van een rit met hun wagen, maar tegelijk zijn er zoveel mensen die van het schouwspel kunnen genieten", besluit Hofman. "Net daarom houden we ook altijd een showparade op de Grote Markt. Dat geeft chauffeurs de kans om hun wagen via een oprijpodium nog eens in de kijker te zetten en iedereen kan deze unieke wagens bewonderen. Gepaard met live muziek geeft dit een nostalgische sfeer, waar we zelf ook altijd nog lang van nagenieten."