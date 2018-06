"Alles zelf gebouwd: van toog tot tafels" NIEUWE UITBATERS GEVEN ZOMERBAR AAN HUIS VAN WINCKEL MAKE-OVER NELE DOOMS

14 juni 2018

02u29 0 Dendermonde Le Jardin Créole heeft de deuren geopend. Drie zomermaanden lang. De gekende pop-upzomerbar in de tuin van Huis van Winckel kreeg een complete facelift door de nieuwe uitbaters Erika, Hans en Joachim van Cour et Jardin.

Cour et Jardin, het nieuwe cultuurcafé verbonden aan Cultuurcentrum Belgica in Dendermonde, wist sinds de opening in februari al heel wat succes te boeken. Voor de zomermaanden breien de nieuwe uitbaters Hans Van der Poten, Erika De Decker en Joachim Heuvinck ook een openlucht verhaal aan de horecazaak. "Het is al enkele jaren de gewoonte dat de tuin van Huis Van Winckel een zomerbar wordt. Met succes", zegt Van der Poten. "Als nieuwe uitbaters wilden we, na de geslaagde make-over tot Cour et Jardin, ook de tuin opfrissen."





De voorbije maanden, sinds de paasvakantie, werd er dan ook met man en macht gewerkt om het vroegere 'De Jardin' om te bouwen. Die wordt deze zomer 'Le Jardin Créole'. "We willen elk jaar een ander thema voor de zomerbar", zegt Joachim Heuvinck. "Voor de eerste keer gaan we voor Creoolse, zuiderse, Caraïbische sfeer. Inspiratiebron is het 300-jarig bestaan van New Orleans, een stad die een nauwe band heeft met Dendermonde dankzij onze Honky Tonk Jazzclubs, de Jazzfestivals en de Jeggpap Jazzband."





Zowat alles in de tuin is allemaal zelf gemaakt. "Zelfs de bar, naar analogie van de open sportsbars in Amerika, hebben we zelf gebouwd", zegt Erika. "De toog erin kreeg hetzelfde ontwerp met mozaïek zoals we die ook in Cour et Jardin bouwden. Zo hebben we een link tussen binnen en buiten. Van de volledige boom die we indertijd kochten en in planken zaagden voor het interieur van het café schoot nog hout over. Dat hebben we nu gebruikt om alle tafeltjes in de Jardin mee te maken. We zijn er erg fier op dat we alles zelf gemaakt hebben."





De uitbaters plaatsen ook een speeltuig achteraan Le Jardin Créole, zodat kinderen zich kunnen uitleven terwijl de ouders op het gemak iets drinken. Vlak bij is een no smoking-zone. In Le Jardin Créole is een zomer lang plaats voor meer dan driehonderd bezoekers.





K's Choice

"We hebben ook een overvol animatieprogramma", zegt Erika. "Tal van verenigingen en diensten als CC Belgica plannen activiteiten in de tuin. Wijzelf leveren tot midden september een zomerse plek bij uitstek voor barbecue, streetfood, tapas, cocktails, summerdrinks en leuke must-do's. Het optreden van K's Choice in augustus wordt zonder meer een hoogtepunt. Maar er zijn ook vier zondagen typische Gospel Brunches, op de typische manier zoals in de Zuiderse staten van Amerika. We wisten daarvoor straffe vocalisten voor gospelsongs te strikken en een buffet zal bulken van Creools getint eten. Behalve live optredens kan er deze zomer ook in openlucht naar films gekeken worden."





Info: www.couretjardin.be.