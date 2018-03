"Alles verkocht en bedrijf opgedoekt" VRACHTWAGENCHAUFFEUR DODELIJK ONGEVAL MOET NIET NAAR DE CEL KOEN BATEN

21 maart 2018

02u46 0 Dendermonde Vrachtwagenchauffeur Marcel D.S., die in 2015 een fietsster dodelijk aanreed, moet niet naar de gevangenis. De man heeft door de politierechtbank van Dendermonde een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel gekregen.

Het ongeval gebeurde op 12 december 2015 rond 14.00 uur 's middags. Marcel D.S. was met zijn vrachtwagen in de richting van Lebbeke aan het rijden met een kraan in zijn laadbak. Beneden aan de brug van de Sint-Gillislaan liep het mis. Hilde De Vriendt (64), die op dat moment met haar elektrische fiets aan het rijden was, kwam gelijktijdig met de vrachtwagen toe aan de brug. Het fietspad houdt daar abrupt op, waardoor de vrouw onder de wielen terechtkwam en ter plaatse overleed. Verschillende getuigen zagen het ongeval gebeuren en getuigden in de rechtbank dat het accident onmogelijk te vermijden was.





Niet dronken

Het Openbaar Ministerie vroeg tijdens de vordering een celstraf van negen maanden, maar de politierechter legde uiteindelijk een celstraf van enkele maanden op, allemaal met uitstel. Hierdoor zal D.S. niet naar de cel moeten. Zijn advocaat Philippe Ghysbrecht vroeg tijdens de laatste zitting de vrijspraak. "De man vervolgde gewoon zijn weg, het gebeurde is dan ook een bijzonder spijtig ongeval. Hij was niet dronken op het moment van de feiten, in tegenstelling tot wat het parket beweerde. Mijn cliënt heeft erg geleden onder het ongeval en is dus ook al zwaar genoeg gestraft", aldus Ghysbrecht in het verleden.





Marcel D.S. was gisteren niet aanwezig in de rechtbank om zijn vonnis te aanhoren, maar had het al bijzonder moeilijk gedurende de behandeling van de zaak. "Ik heb alles onmiddellijk verkocht en mijn bedrijf opgedoekt. Ik heb sinds de bewuste feiten ook niet meer met een vrachtwagen gereden. Ik heb enorm veel spijt van het ongeval, maar het was echt niet te vermijden. De situatie is daar zo gevaarlijk en er is intussen nog steeds niets aan gedaan. Er moet toch een mogelijkheid zijn om iets te verbeteren aan die locatie", vraagt D.S. zich af.





Naast de gevangenisstraf met uitstel kreeg de man ook nog een geldboete en een rijverbod opgelegd. Hij zal 4. 200 euro moeten ophoesten, waarvan meer dan de helft met uitstel. Zijn rijbewijs zal hij bovendien zes maanden moeten inleveren, al kreeg hij van die zes maanden wel een uitstel van drie maanden toegewezen door de rechtbank.