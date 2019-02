‘Alfa-lid’ Vlotsgrasbende voor rechter na resem aanvaringen met politie Nele Dooms

18 februari 2019

15u07 0 Dendermonde Verschillende feiten van smaad en weerspannigheid, waarbij hij er ook niet voor terugdeinsde agenten te bedreigen. Die brachten Rida F. (24) uit Dendermonde maandag in de Dendermondse rechtbank. Volgens het parket is de jongeman een ‘Alfa-lid’ van de Vlotgrasbende, die een tijdlang voor overlast in Dendermonde zorgde. “Maar ik ben tot inkeer gekomen”, zei F. “Altijd amok met de politie, dat kan niet blijven duren.”

Of hij een probleem met het gezag van de politie had. Dat wilde de Dendermondse rechter graag weten bij het begin van het proces tegen Rida F. De verschillende feiten waarvoor de jongeman zich moest verantwoorden, logen er dan ook niet om. Meermaals maakte hij zich eind 2017 schuldig aan agressieve scheldtirades tegenover verbalisanten. De ene keer omdat agenten thuis voor een ouderlijke twist tussen kwamen, de andere keer omdat F. mee moest voor verhoor na een vechtpartij. Bij de benadeelden stonden liefst een tiental agenten van het Dendermondse korps opgelijst. Ook een parkeerwachter moest het ontgelden, nadat die F. op de bon geslingerd had.

Vlotgrasbende

“F. heeft een duidelijke afkeer voor politie en alles wat daarmee te maken heeft”, schetste de openbaar aanklager. “Hij stelt zich direct vijandig op als hij agenten tegenkomt en bedreigt hen, onder andere dat hij hen in hun privé wel zal weten te vinden. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft F. al een strafblad en ook bezoeken aan de jeugdrechtbank waren hem niet vreemd. Hij is één van de Alfa-leden van de Vlotsgrasbende die voor terreur zorgde in Dendermonde. Hij was een leidersfiguur van de groep jongeren die samenkwamen om voor oproer te zorgen. De politie heeft de handen vol gehad met deze bende. En F. had een reputatie hoog te houden, met vijandigheid en een grote bek tegenover de politie tot gevolg.”

De procureur vorderde twee keer zes maanden gevangenisstraf. F. vroeg de rechter om milder te oordelen. Momenteel zit de jongeman in voorhechtenis in de gevangenis wegens nog andere feiten. “Ik weet dat ik slecht bezig was toen, het was een kat-en-muisspel met de politie”, zei hij. “En ik zette een grote mond op in het bijzijn van vrienden. Ik heb ingezien dat ik beter niets meer met de politie te maken heb. Dat kan niet blijven duren.”

“Grote mond en alcohol waren boosdoeners”

Toen de rechter hem vroeg over de Vlotgrasbende, minimaliseerde F. “Dat is nooit een bende geweest, dat was gewoon een groep jongeren bij elkaar. Dat ik de leider was, is onzin. Ik heb ook nooit strafbare feiten gepleegd met die groep. Alleen een grote mond en alcohol waren de boosdoeners.”

Volgens F. en zijn advocaat Katrien Van der Straeten zal er in de toekomst geen sprake meer zijn van ongepast gedrag. “F. is een jongeman die rap veel lawaai maakt en dat laat het altijd erger lijken dan het is, maar meer dan dat is het ook niet”, benadrukte Van der Straeten. “Ondertussen is dat al verbeterd. Hij droomt er nu van een eigen broodjeszaak te beginnen als hij uit de gevangenis is en krijgt daarbij de steun van zijn ouders.”

De rechter velt vonnis op 18 maart.