"Achtergelaten Chow Chows nieuw leven bezorgen" CHOW4EVER WIL GEDUMPTE HONDEN UIT ASIEL HALEN EN NIEUW GEZIN GEVEN NELE DOOMS

23 maart 2018

02u49 0 Dendermonde Chow Chows die werden achtergelaten door hun eigenaars een nieuw, beter leven bezorgen. Dat is het doel van 'Chow4Ever', een nieuwe vereniging in Dendermonde. Zes vrijwilligers scharen hier hun schouders onder.

"Een fiere hond die eruit ziet als een teddybeer", zo omschrijft André Tassin, één van de stuwende krachten achter de nieuwe vereniging, de Chow Chow. "Hij heeft een nogal gereserveerd karakter en daardoor is de Chow Chow niet het type hond dat zomaar bij iedereen past. Ze zijn lief, maar nogal afstandelijk van aard en graag op zichzelf. Vaak laten mensen zich leiden door het knuffelbeergehalte om er één aan te schaffen. Als ze dan later ontdekken dat de hond geen speelgoed is en hij ook nog eens vrij groot wordt, willen ze er vanaf. Spijtig genoeg worden de honden nog vaak achtergelaten. Net daarom is onze vereniging zo belangrijk."





Ideale pleeggezin vinden

Tassin was vroeger al lid van 'Chow au Coeur', een Franse vereniging die zorgt voor nieuwe opvang van achtergelaten Chow Chows. Nu start hij, samen met nog vijf andere vrijwilligers, een eigen vereniging op. "Bedoeling is dat we achtergelaten Chow Chows uit asielen halen om hen een nieuw leven te bezorgen", legt Tassin uit. "Het kan ook gaan om honden die omwille van ziekte van hun baasje niet meer in die familie terecht kunnen. De honden komen eerst in gastgezinnen terecht. Zo kunnen we het karakter van de dieren doorgronden en op basis daarvan het ideale pleeggezin vinden." Daarom is 'Chow4Ever' boven de doopvont gehouden. Actrice Alice Toen, gekend van rollen in onder andere Thuis, Familie, Spoed, Flikken en Lili en Marleen, neemt het meterschap van de nieuwe vereniging op zich. "We weten nu al dat we flink ons werk gaan hebben", zegt Tassin. "Chow chows zijn heel vaak slachtoffer van broodfokkers uit het Oost-Blok. Daardoor komen er jammer genoeg veel in asielen terecht. We gaan er met veel enthousiasme tegenaan. Ikzelf ben nu zes maanden met pensioen, als gewezen schooldirecteur, en heb dus extra tijd om me hier geëngageerd mee bezig te houden."





Altijd geboeid door natuur

Tassin heeft alvast ervaring genoeg. Hij houdt al Chow Chows sinds 1978. "Een eerste hond gaf ik als trouwcadeau aan mijn vrouw", vertelt hij. "Sindsdien zijn we er allebei volledig aan verknocht. Als kind van 'op den buiten' was ik altijd al geboeid geweest door de natuur en toen ik trouwde, hoorden daar voor mij vanzelfsprekend honden bij. Ook als onderwijzer had ik vogels en konijnen in mijn klas. Zo wilde ik de kinderen verantwoordelijkheid bijbrengen, zodat ze beseffen dat je niet lichtzinnig over de aanschaf van een huisdier gaat. In die zin is Chow4Ever een verderzetting van wat me vroeger al bezig hield. Het is zalig te zien hoe de honden openbloeien als ze een nieuwe thuis hebben."