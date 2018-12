“750 mosterdpotten verkocht: zalig” Verzamelaar André Delcart verkoopt collectie aan twee musea Bart Huysentruyt

11 december 2018

14u31 0

Mosterdkenner André Delcart (72) heeft zijn verzameling van 750 mosterdpotten verkocht. Zijn collectie is te bewonderen in Brugge en volgend jaar ook in Brussel. Voor de verzamelaar is dat het summum. “Ik voel me meer dan vereerd”, zegt hij.

André Delcart zette de eerste stappen in onze eetcultuur via de PIVA-hotelschool in Antwerpen waar hij in de jaren tachtig van vorige eeuw een koksopleiding volgde. Mosterd werd zijn eerste liefde die hij tot vandaag bijzonder trouw blijft. André verzamelde alles wat met mosterd te maken had en zijn collectie mosterdpotten is zonder enige twijfel de meest volledige in ons land. Op een zolderkamer stonden tot voor kort meer dan 750 potten waarvan de oudste dateert uit 1860. Van de Belgische mosterdmakers mist André alleen een pot van Vandenberghe in Gent. In de regio vond hij documenten van de Dendermondse en Hamse mosterdmakers Legat en Vernimmen en hij wordt vandaag alom beschouwd als dé autoriteit op het gebied van mosterd.



“Die titels doen me uiteraard veel plezier, maar op mijn 72ste dreigde de verzameling uiteindelijk verloren te gaan”, zegt hij. “Ik ben er mij van bewust dat ik geen eeuwigheid meer mee zal gaan. Wat er dan met de potten zou gebeuren, is maar de vraag.” Dus polste Delcart eens voorzichtig bij Eddy Van Belle, eigenaar van verschillende musea in binnen- en buitenland. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om een deel van mijn collectie te tonen in een tentoonstelling in het Brugse Frietmuseum", zegt Delcart. “Tot Eddy plots van idee veranderde en mij een permanente plaats in zijn museum aanbood. Hij wilde zelfs mijn hele verzameling aankopen.”



De verzamelaar is natuurlijk door het dolle heen. “Het is een hele erkenning. Het doet deugd dat deze collectie, waar ik decennia voor gespaard heb, een tweede leven krijgt. De collectie is bovendien in goede handen. In het Brugse Frietmuseum krijgen 350 mosterdpotten en andere objecten een heel prominente plaats op de eerste verdieping. Van Tierenteyn tot Wostyn: de grote mosterdhuizen zijn vertegenwoordigd. Ik ben heel trots.”



De andere helft gaat naar een nieuw museum in Brussel. Zoals bekend verhuist het Chocolademuseum er naar de centrale Stoofstraat, waar toeristen drummen aan Manneken Pis. Als dat museum in februari 2019 opent, zal er ook een speciale mosterdkamer worden ingericht. “Daar gaat de andere helft van mijn collectie naartoe.”



Delcart zal alvast een veel groter publiek bereiken dat tot voor kort het geval was. “Ik ontving wel eens mensen op mijn zolder thuis, maar nu spreken we over andere aantallen. In Brugge bezoeken jaarlijks 90.000 mensen het Frietmuseum, in Brussel zal dat nog een veelvoud zijn.” Hoeveel Delcart kreeg voor zijn verzameling, wordt niet meegedeeld.