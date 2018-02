"4 keer 11 jaar met vooral plezier" POPVERBRANDING SLUIT JUBILEUMWEEKEND CARNAVALSVOORZITTER AF NELE DOOMS

02u49 0 Dendermonde Met de popverbranding hebben de carnavalisten in Dendermonde gisteravond een meer dan geslaagd feestweekend afgesloten. Voor Willy Ophalvens, voorzitter van het Karnavalcomitee Dendermonde, was het een heel bijzondere carnaval. Hij werd gevierd om zijn 44-jarige carrière. "Vier keer elf, dat is magisch in de carnavalswereld", zegt hij.

Precies 44 jaar geleden werd Willy Ophalvens verkozen tot Prins Carnaval van Dendermonde. In 1974 schoot hij daarmee zijn carnavalscarrière op gang. "Ze hadden me zot gemaakt om me ook eens aan te geven als kandidaat Prins", blikt hij terug. "De verkiezing en bal vonden toen nog plaats in het toenmalige Koningshof, wat later dancing Ckomilfoo werd, in de Dijkstraat. Ik won de verkiezing en sindsdien maakte ik deel uit van het comité. In 1982 werd ik er voorzitter van."





Hoewel hij als gewezen prins en voorzitter van het comité heel wat werk verzet om elk jaar carnaval in goede banen te leiden, heeft Ophalvens nog geen moment spijt gehad. "Ik heb alleen nog maar plezier beleefd aan de voorbije jaren", zegt hij. "Ik geniet van de vriendschap onder carnavalisten en van de stoeten zelf. Zoals we er dit jaar één hadden, onder een stralend zonnetje en met veel volk, dat is memorabel. Daar kan ik nog lang van nagenieten."





Verrassingstaart

Dat Ophalvens gevierd werd, kwam voor hem als een complete verrassing. Niet alleen werd hij tijdens de aanstelling van Prinses Ritteken als start van het carnavalsweekend in de bloemetjes gezet, ook zondag op de Grote Markt stond hij tijdens de apotheose in de kijker en gisteren was er ook nog een verrassingstaart. "Op die manier is het een bijzonder weekend geworden, met toch nog wat emotionele momentjes", geeft hij toe. "Zelf had ik nog geen moment gedacht aan mijn bijzonder jubileum, tot de andere comitéleden me vierden om die 44 jaar. Pas toen viel mijn euro dat mijn aanstelling inderdaad van 1974 dateert. Ik vind het enorm fijn dat mijn inzet toch gewaardeerd wordt."





Ophalvens is alvast nog niet van plan om te stoppen en doet er graag nog heel wat jaren bij. "Carnavalist tot in de kist is niet mijn motto, want ik hoop nog lang niet in de kist te moeten gaan liggen", zegt hij. "Maar ik noem me wel een rasechte carnavalist. In die zin blijf ik zeker nog jaren voortdoen."





Kwaliteitsvolle stoet

De man hoopt dat carnaval in Dendermonde nog lang mag floreren. "In die 44 jaar is er wel veel veranderd", zegt hij. "Grote verwezenlijking indertijd was de oprichting van een verbond van de groepen, voor meer samenwerking. Dat resulteerde toen in een grote groei, tot ooit liefst zestien carnavalsgroepen. Nu zijn dat er wel weer minder, maar ze zijn wel groter met prachtigere wagens. Dat resulteert dan weer in een meer kwaliteitsvolle stoet. En dit weet blijkbaar toch nog altijd veel volk te lokken, ook al hebben mensen tegenwoordig zoveel meer mogelijkheden om een zondag of een weekend door te brengen."





Krop in keel

Met de popverbranding zit voor Ophalvens zijn feestweekend erop. Ook de andere Dendermondse carnavalisten namen gisterenavond met een krop in de keel afscheid van het feestgedruis. Het was aan Prinses Ritteken om samen met Keizerin Brigitte de pop in brand te steken. Die was gemaakt door de jeugd van carnavalsgroep Dweis, die zondag als overwinnaar uit de stoet kwam. "Het is een fantastisch weekend geweest", meent Ritteken. "Dit was een carnaval voor in de boekjes."