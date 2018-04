"390 m² krijgen we nooit vol... dachten we" DE TONDELDOOS OPENT MAGAZIJN 'DE TONDEL' IN LOODS 5 NELE DOOMS

05 april 2018

02u50 0 Dendermonde Kinderfonds de Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen in Dendermonde, beschikt eindelijk over een ruim en degelijk magazijn. De Tondel biedt een vaste stek om alle materiaal te stockeren en te verdelen onder de kansarme gezinnen.

Al jaren zet Kinderfonds De Tondeldoos zich in voor kinderen uit kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde. Vrijwilligers zorgen er onder andere voor dat ze toch voedsel hebben, dragen kosten voor de aankoop van schoolmateriaal, zorgen voor kledij en schoenen,... De vereniging helpt zo meer dan 120 gezinnen die het moeilijk hebben om rond te komen.





"De groep mensen in kansarmoede groeit", zegt Koen Van Hedent van De Tondeldoos. "Gelukkig kunnen we op veel solidariteit rekenen. Dendermondenaren bezorgen ons kledij, schoolmateriaal, speelgoed, servies en dergelijke. Wat wij gratis krijgen, schenken we ook gratis weg aan de gezinnen die het nodig hebben."





Grotere locatie

Tot nu toe zat De Tondeldoos daarvoor te krap behuisd. "Aanvankelijk sloegen vrijwilligers alle materiaal zelf in hun garages op. Eén keer per jaar werd alles verdeeld onder de gezinnen. De jongste jaren deden we beroep op twee kleine huisjes in het Hof ten Rode in Baasrode," legt Van Hedent uit. "Maar die worden afgebroken en we krijgen alleen maar meer materiaal binnen. We moesten dus op zoek naar een grotere locatie."





Die werd gevonden in Loods 5 in Baasrode. De Tondeldoos heeft er voortaan 390 vierkante meter ter beschikking. "Terwijl we eerst dachten dat dit magazijn te groot zou zijn, staat het ondertussen wel helemaal vol", klinkt het. "Dankzij vrijwilligers werden houten wanden en rekken geplaatst, isolatie voorzien, elektriciteit en verwarming gerealiseerd. Nu zitten we ideaal om gezinnen te ontvangen en hen hier te geven wat ze nodig hebben. Op termijn willen we hier ook nog voedselpakketten samenstellen en bedelen aan wie ze nodig heeft."





Herdenkingshoekje

In De Tondel is ook ruimte vrijgemaakt voor een herdenkingshoekje voor Erna Van Dijck. Zij was bezielster van De Tondeldoos en stond mee aan de wieg van de organisatie. Jammer genoeg overleed ze een paar maanden geleden. "De realisatie van deze loods was het laatste grote project van Erna", vertelt Van Hedent. "Haar kracht, warmte en energie zal ons altijd bijblijven. Daarom ook dit herdenkingshoekje: zo is ze nooit ver weg." De Tondel bevindt zich aan Briel 17 Loods 5 in Baasrode en is open maandag en woensdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur, op vrijdag van 9 tot 12 uur, en elke eerste zaterdag van de maand van 13 tot 16 uur. Wie wil, kan er op die momenten ook materiaal bezorgen om uit te delen.