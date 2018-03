Zwaar treinongeval nagebootst als grote test RUIM 200 MENSEN NAMEN DEEL AAN NOODPLANOEFENING CLAUDIA VAN DEN HOUTE

10 maart 2018

02u52 0 Denderleeuw Een zwaar treinongeval werd gisteren in scène gezet. Zo'n 200 mensen van allerlei diensten namen deel aan de grote noodplanoefening, waaronder ook 60 leerlingen aan het GO! Atheneum Denderleeuw, die uit de trein werden geëvacueerd.

De oefening aan het logistiek centrum van spoornetbeheerder Infrabel langs de Kouterbaan aan het station simuleerde een aanrijding tussen een reizigerstrein van Brussel naar Kortrijk en een vrachtwagen. Er was een gevaarlijk scenario bedacht waarmee de betrokken overheden en diensten hun noodplannen en -procedures konden testen. Zo was de vrachtwagen zogezegd beladen met een ketelwagen met benzine, belandde de bovenleiding op de trein en was er rookontwikkeling onder de trein. Er vielen verschillende licht- en zwaargewonden, onder wie ook de treinbestuurder en de vrachtwagenchauffeur.





Watertekort

De Kouterbaan was deels afgesloten, want de hulp- en interventiediensten kwamen ter plaatse en gingen ook effectief aan de slag op het terrein. De brandweer moest eerst wachten op de bevestiging van Infrabel dat er geen spanning meer stond op de bovenleiding - waar normaal 3.000 volt op staat - om te kunnen starten met de evacuatie van de niet gewonde slachtoffers. Daarna werd gefocust op het blussen van de brand.





"Er was een probleem aangezien we te kampen kregen met watertekort. Daarom zijn er extra tankwagens opgeroepen", vertelt Wim Van Biesen, zonecommandant van de hulpverleningszone Zuid-Oost. "Nadien hebben we alle gewonde passagiers die nog in de trein zaten, kunnen evacueren." Onder de passagiers op de trein zaten ook 60 leerlingen van het GO! Atheneum. Zij speelden mee als figuranten en werden na de evacuatie afgevoerd naar het opvangcentrum.





Communicatie getest

"Het was heel interessant en leerrijk om mee te maken", vertellen Chloë Drott, Sabrina Haes en Jordy Van Der Schueren. "We wisten op voorhand niet wat er zou gebeuren, alleen dat we aan een noodplanoefening zouden deelnemen. 'Het is maar een oefening', dachten we in het begin, maar toen de brandweer en politie arriveerden werd het toch serieus. De 'gewonde' slachtoffers waren geschminkt, zodat het echt leek."





Tijdens de oefening werd ook de communicatie via sociale media getest. Zo was er een online afgesloten platform waarin er fictieve tweets werden gemonitord. "Wij waren aangesteld om fictieve berichten te verspreiden via sociale media, die bij Infrabel terechtkwamen. We namen ook foto's van wat er buiten gebeurde. We hebben uit deze oefening geleerd om in zo'n situatie rustig te blijven en niet te panikeren."





Aan de oefening namen ruim 200 mensen deel. Denderleeuw werd gekozen voor de oefening omdat het één van de drukste spoorknooppunten van ons land is.