Zone 30-borden blijven branden én dus gelden DYNAMISCHE SIGNALISATIE DEFECT EN GEEN LEVERANCIER MEER VOOR OPLOSSING CLAUDIA VAN DEN HOUTE

31 januari 2018

02u39 0 Denderleeuw De dynamische verkeersborden die een zone 30 aangeven in schoolomgevingen zijn defect. Normaal branden de borden bij het begin en bij het einde van de schooltijd, maar omdat ze niet naar behoren werken, besliste de gemeente om ze de hele tijd te laten branden. Een oplossing is er nog niet onmiddellijk, want de firma die de borden leverde bestaat niet meer.

In de buurt van scholen staan er vaak dynamische verkeersborden die de snelheid er beperken tot 30 kilometer per uur. Een kleine steekproef leert er dat er minstens acht zulke borden staan in Denderleeuw, onder meer in de Steenveldlaan, de Kouterbaan, de Hoogstraat en de De Nayerstraat, telkens één langs beide kanten van de straat. Aan het begin en aan het einde van de schooltijd gaan ze branden, zodat de automobilisten weten dat ze op dat moment maximaal 30 kilometer per uur mogen rijden in plaats van de normale 50 kilometer per uur in bebouwde kom.





Sinds kort branden de dynamische borden voortdurend. Oppositieraadslid Pierre Boschmans (N-VA) kaartte de kwestie aan op de gemeenteraad. Hij vroeg of het de eerste aanzet was om over heel Denderleeuw zone 30 in te voeren. Schepen van Mobiliteit Jan De Nul (CD&V) ontkent dat. "Nee, dat is niet de bedoeling. Er is iets loos met de dynamische zone 30-borden, meer bepaald met het programma dat de borden aanstuurt. De firma die de borden heeft aangeleverd, bestaat niet meer. We hebben contact opgenomen met een andere firma, maar die gesprekken zijn nog aan de gang", aldus De Nul. "We hadden twee keuzes: de borden niet meer doen branden of ze voortdurend laten branden. Die laatste optie lijkt het veiligst."





Boete

Dat betekent dat automobilisten op de bewuste locaties, waar er meestal 50 kilometer per uur gereden mag worden, nu op elk moment van de dag maar 30 km per uur meer mogen rijden, anders riskeren ze een boete. "Als de dynamische zone 30-borden branden, mag je volgens de wegcode immers maar 30 kilometer per uur rijden", zegt De Nul.





Lampjes kapot

Oppositieraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) merkt ook op dat sommige van de dynamische zone 30-borden niet meer in perfecte staat zijn. "Hier en daar ontbreekt er een klein lampje, maar ze zijn wel nog duidelijk leesbaar", reageert De Nul. "Het gaat al om verouderd materiaal. We zullen de kwestie rond de borden in zijn geheel bekijken."