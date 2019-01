Zeven jaar rijverbod voor dertiger die voor de vijftiende keer voor de politierechter stond Koen Baten

31 januari 2019

18u22 10 Denderleeuw Snelheidsduivel Bruce D.T. (32) uit Geraardsbergen moest zich vanmiddag al voor de vijftiende keer voor de politierechtbank verantwoorden. Dit keer werd de man achtervolgd door de politie van Denderleeuw/Haaltert waarbij snelheden gehaald werden van 140 kilometer per uur met zijn BMW op de N45, waar er slechts 90 kilometer per uur is toegelaten.

De jongeman vertoonde bij zijn achtervolging ook bijzonder gevaarlijk rijgedrag. Hij reed dicht op zijn voorliggers, gebruikte geen richtingaanwijzers en reed ook op de pechstrook. Verschillende getuigen maakten ook al meermaals melding van het gevaarlijke rijgedrag van de man bij de politie.

Toen de politiezone de man staande kon houden bleek hij ook met een valse kentekenplaat rond te rijden. “Een grapje van mijn vrienden op de avondschool”, getuigde Bruce. “Ze maakten van de D een B, waardoor mijn nummerplaat BMW werd. Ik heb dit onmiddellijk aangepast wanneer ik het gezien had”, klinkt het. Het openbaar ministerie tilde zeer zwaar aan de feiten. “De vorige veroordelingen hebben blijkbaar niet veel indruk gemaakt op de beklaagde”, aldus het OM. “Voorts heeft hij op zijn bumper ook een sticker met zijn middelvinger opgestoken met een opschrift dat laat zien dat hij lak heeft aan snelheidsregels”, klinkt het. “Ik stel me ook vragen bij zijn geschiktheid om nog met een wagen te rijden.

De beklaagde zelf had weinig te zeggen over de feiten. Zijn advocaat vroeg om een kleine geldboete omdat de dertiger op dit moment werkloos is en avondschool volgt. “De schuld zal nu voor zijn moeder zijn die er niets mee te maken heeft”, aldus zijn raadsman. Politierechter Peter D’hondt toonde echter weinig begrip voor de hardleerse chauffeurs. “Het zijn bestuurders zoals u die de regels strenger maken waardoor de gewone man er soms de dupe van is”, aldus D’hondt. Hij gaf de man prompt een gevangenisstraf van vier maanden, een geldboete van 8.000 euro, zeven jaar rijverbod en alle examens. Na zeven jaar moet hij slagen in psychische proeven alvorens hij terug mag rijden. Zijn BMW werd ook verbeurdverklaard door de politierechter.