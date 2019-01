Zes rode brievenbussen verdwijnen in Denderleeuw CVHN

09 januari 2019

22u03 0 Denderleeuw Bpost zal in Denderleeuw zes rode brievenbussen weghalen. Het gaat om de brievenbussen aan Alfons De Cockstraat, Landuitstraat, Lindestraat, Ten Kouter, Kerkstraat en het Welleplein.

Bpost schroeft de komende maanden het aantal rode brievenbussen terug omdat er steeds minder brieven worden gepost aangezien er steeds meer gebruik wordt gemaakt van alternatieven zoals e-mail of sms om te communiceren. In Denderleeuw verdwijnen er zes brievenbussen.

Volgens Bpost blijft de bereikbaarheid gegarandeerd. Negentig procent van de klanten zal over een rode brievenbus beschikken binnen een straal van 500 meter in een stedelijke omgeving en 1.500 meter in een landelijke omgeving. De eerste brievenbussen werden vanaf 26 november weggehaald. De klanten werden hiervan op de hoogte gebracht via een bericht op de bus. Tegen eind maart zullen alle bussen verwijderd zijn.