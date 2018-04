Zes maanden cel voor slagen aan mindervalide bejaarde 05 april 2018

Freddy K. (59) uit Denderleeuw moet van de Dendermondse rechter zes maanden in de cel en 50 euro boete betalen, omdat hij een mindervalide tachtiger slagen verkocht. De feiten speelden zich af op 6 augustus 2016 op de parking van Colruyt in Aalst. K. had er zijn busje voor het vervoer van mindervaliden geparkeerd op een plaats voor mindervaliden, maar zonder een gehandicaptenkaart achter zijn voorruit. Toen een tachtigjarige invalide man dat zag, sprak hij er K. op aan. Daarop liep de situatie uit de hand en kreeg de tachtiger slaag. "Ik kreeg een kopstoot, bloedde en mijn bril was kapot", zei de man. K. vertelde een ander verhaal. "Die man kwam met twee anderen op me af en probeerden te verhinderen dat ik wegreed. Ik heb hem weggeduwd en ben weggereden", verklaarde hij. Zijn advocaat wees er de rechter bovendien op dat het attest van een doktersbezoek dateerde van een dag voor de feiten. Enkele getuigen bevestigden echter het verhaal van de bejaarde man. De openbaar aanklager wees bovendien op het strafblad van de beklaagde. "Hij heeft duidelijk een kort lontje", klonk het. De rechter oordeelde uiteindelijk dat de feiten bewezen waren en sprak een effectieve celstraf uit.





(DND)