ZAAK IN DE KIJKER. Honderden communicantjes werden aangekleed door Anita’s

15 maart 2019

07u00 0 Denderleeuw Dé klassieker voor communie- en feestkleding bij uitstek is Anita’s in Denderleeuw. Woon je in de ruime omgeving van Denderleeuw en deed je de voorbije halve eeuw je communie of lentefeest? Dan is de kans groot dat je dit deed in een outfit van de kledingzaak. Al sinds de jaren 60 stoomt men bij Anita’s eerste en plechtige communicantjes klaar voor hun grote dag. “En zo kom je al eens een mama tegen die haar communie deed in een outfitje uit onze winkel en die hier nu met haar eigen kinderen staat voor communiekleding”, vertelt Christine met een brede glimlach.

Kledingzaak Anita’s werd in de jaren 60 opgericht door Anita Van Audenhove en zij helpt vandaag nog steeds in de winkel. Haar zoon Kurt en schoondochter Christine namen de zaak zo een 20 jaar geleden over. “Ondertussen zijn we verhuisd naar een grotere winkel met twee verdiepingen en verkopen we naast kinderkleding ook damesmode. Wij hebben een rijke geschiedenis, maar zijn ook heel erg bezig met de toekomst van de zaak”, knipoogt Christine. “De afdeling damesmode maakt het winkelen nog interessanter: zo kunnen niet alleen de communicantjes, maar ook hun mama’s hier terecht! Dat sommige van die mama’s ooit zelf hun communie deden in een outfit van ons, daar kan ik echt gelukkig van worden.”

Wendy Van Mulders (38) is één van die mama’s. In de lente van 1992 deed zij haar communie in een tenue van bij Anita’s. “Mijn communiekleedje kocht ik samen met mijn ouders bij Anita’s, ondertussen 27 jaar geleden. Ik ben opgegroeid in Denderleeuw en het was voor ons een vanzelfsprekendheid dat we mijn feesttenue hier kochten. Dit jaar doen mijn eigen dochters Amke (11) en Laure (6) hun eerste en plechtige communie en ik vind het fantastisch om hier nu terug te staan met hen”, vertelt Wendy trots. “Bovendien kan ik ook voor mezelf iets bijpassend uitzoeken in het assortiment dameskleding. Gelukkig zijn mijn dochters net zo gek van shoppen als mij!”

Honderden communicantjes

Hoeveel communicantjes Anita en Christine tijdens hun carriere gekleed hebben, kunnen ze ons niet vertellen: het zijn er te veel om op te noemen. “Je feestoutfit uitzoeken is bij ons al een feest op zich: in een ontspannen sfeer zoeken de communicantjes naar hét jurkje of hemd dat hen het leukste zit, wij geven advies en helpen hen in hun zoektocht.”

“Dat we een rijke geschiedenis hebben, betekent zeker niet dat we zijn blijven stilstaan in de tijd. Wij bekijken elk seizoen opnieuw welke merken we gaan aanbieden. Wij houden de sociale media in de gaten om steeds mee te zijn met de laatste trends. Onze dochter Kari (21) geeft ons ook af en toe een tip op vlak van modetrens”, lacht Christine. “Wij gaan elke dag voor de volle 100 procent voor onze klanten en hun winkelbeleving. En dat werkt: onze klanten komen van generatie op generatie terug.”

Wie benieuwd is naar de winkel in kinder- en dameskleding, heeft geluk: van 20 tot 24 maart zijn het opendeurdagen.