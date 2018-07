Yves Nevens geselecteerd voor Frans fotofestival Claudia Van den Houte

23 juli 2018

De Denderleeuwse beroepsfotograaf Yves Nevens is geselecteerd voor 'L’eté des Portraits', een groots openluchtfestival in de Franse stad Bourbon-Lancy, waar 300 Europese topfotografen samen meer dan 1.000 foto’s exposeren.

Eén beeld is straatfotografie en de drie andere foto’s zijn een reeks van expressieve beelden die Nevens maakte in opdracht van de Aalsterse danseres en choreografe Karlien De Savoye: “Ik contacteerde Yves Nevens om mee te denken over een coverfoto voor mijn voorstelling samen met Nicolas Vladyslav in cc De Werf in Aalst op 19 december. We brengen een combinatie van dans en acrobatie zowel op de vloer als in de lucht. Omdat we ook al in het verleden samenwerkten, wisten we dat Yves dit perfect in beeld kon brengen.”

“Dit zijn uitermate moeilijke foto’s om te maken", vertelt Nevens. "Je start van een conceptidee, maar de dansers moeten het ook nog uitgevoerd krijgen. Het moet artistiek zijn, maar ook weer commercieel genoeg om de mensen naar de dansvoorstelling te krijgen. Het is dan ook zo leuk om je foto niet alleen op de affiche te zien schitteren, maar ook nog eens op het grootste fotofestival van Frankrijk.”

Nevens ontving zijn award uit handen van jurylid Bernard Audry en Caroline Tanghe, voorzitter van de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen. "Yves bewijst dat dans en expressieve fotografie thuis horen bij de beroepsfotograaf", zegt Tanghe. "De manier waarop hij de lichamen van de dansers belicht, is uniek. Een beroepsfotograaf is er voor een technisch perfecte pasfoto, maar moet er ook staan om de geest van een balletvoorstelling op een affiche te kunnen plaatsen, en dat doet Yves Nevens hier op een unieke wijze. We zijn als beroepsvereniging dan ook fier om hier zijn beelden te kunnen exposeren."

De openluchttentoonstelling loopt nog tot 15 september in Bourbon-Lancy, een ideale stop voor wie nog naar het zuiden reist, op zo'n 650 km van Brussel.