Xanthe kroont zich tot juniorprinses 02u28 0 Foto CVHN Juniorprinses Xanthe (m.) geeft het beste van zichzelf.

Denderleeuw heeft tijdens een kindercarnavalnamiddag een miniprins- en prinses, een juniorprins- en prinses en een jeugdprinses verkozen in zaal Den Breughel. Miniprins en miniprinses werden Liam Caeyman en Nynke Wellekens. Thimo Follador werd juniorprins en Xanthe Lannoye werd juniorprinses. Sharinya Quinteyn won de titel van jeugdprinses. Voor de titel van jeugdprins waren er dit jaar geen kandidaten. "Ik ben al drie of vier jaar lid van carnavalsgroep 'de Zjieslesjkes'. Mijn zus had mij gevraagd of ik eens niet zou meedoen met de jeugdverkiezing en dat idee is alsmaar gegroeid, zodat ik besloot om dit jaar deel te nemen", vertelt de 14-jarige jeugdprinses Sharinya. Het carnavalscomité, dat de kindercarnavalnamiddag met jeugdverkiezing organiseerde, was tevreden. "De kandidaten voor juniorprins en -prinses - van 7 tot 12 jaar - en voor jeugdprinses - van 13 tot 17 jaar - voerden een show op en kregen daarop punten. Voor de verkiezing van miniprins- en prinses -van 3 tot 6 jaar - werd er gekeken naar wie het meest enthousiast was", aldus Petra Praet. (CVHN)