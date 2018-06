Woning vernield bij dakbrand KOEN BATEN

10 juni 2018

Een uitslaande dakbrand heeft zaterdagochtend een woning in de Schoolstraat volledig vernield. Een gezin van Afrikaanse origine kon tijdig ontsnappen nadat ze gewekt werden door de buren. Ook het aanpalende huis liep schade op, maar de bewoners kunnen wel nog terug naar huis. De oorzaak van de brand wordt onderzocht door een branddeskundige. "Gelukkig zijn wij allemaal op tijd buiten geraakt", vertelt de papa van het getroffen gezin.





Het was rond 08.30 uur dat de brand zichtbaar was uitgebroken, maar vermoedelijk moet het vuur al een tijdlang opgelaaid zijn onder het dak van de woning. Een buurtbewoner die aan het wandelen was, merkte de vlammen op en verwittigde onmiddellijk de brandweer. Er werd op de deur van het gezin geklopt waardoor de eigenaars wakker werden. De ouders en hun drie kinderen konden tijdig de woning verlaten en raakten gelukkig niet gewond. "Wij waren nog aan het slapen toen ik plots een hevige brandgeur waarnam. Net op dat moment werd er ook hard op de deur geklopt. Ik ben enorm onder de indruk van wat ik gezien heb", zegt de vader. "Ik weet zelf niet hoe het gebeurd is. Gelukkig zijn we op tijd buiten geraakt, maar we zijn wel alles kwijt", klinkt het aangeslagen. Zij worden opgevangen door het OCMW.





Zowel de brandweer van Denderleeuw als Aalst waren aanwezig om het vuur te bestrijden. Omdat de brand zeer hevig was, vreesde de brandweer heel even dat het vuur zou overslaan op de aanpalende woning. "De situatie was even heel kritiek voor de woning van de buren", vertelt luitenant Wouter Michiels. "We hebben die situatie onmiddellijk bestreden en hebben kunnen voorkomen dat het vuur helemaal zou overslaan op de andere woning. Het vuur ontstond ook op de zolderkamer en er was een vlammenzee te zien bij aankomst. Er was heel wat rook en waterschade", besluit Michiels.





Rudy Van Den Borre en Sandy Rijsselman, die in het huis naast de brand wonen, kwamen ook met de schrik vrij. "Ook wij lagen nog te slapen. Ik had net gewerkt met de nacht en was nog niet zo lang thuis", vertelt Rudy. "Gelukkig hebben we niet te veel schade opgelopen." De straat was tijdens de brand een tijdlang afgesloten voor al het verkeer.