Werken op site Veldstraat voor herhuisvesting brandweer en technische dienst starten op 17 december Claudia Van den Houte

22 november 2018

Denderleeuw De werken op de site Veldstraat - ook bekend als de site Van Roy - starten op 17 december. Het wordt de nieuwe locatie voor de brandweer en de technische dienst.

De gemeente Denderleeuw kocht al in 2012 de voormalige site Van Roy in de Veldstraat aan om er de technische dienst en de brandweer te herhuisvesten. De huidige accommodatie van de brandweer in de Nieuwstraat en die van de technische dienst in de Moreelstraat voldoet immers helemaal niet meer aan de noden van vandaag.

Het huidige gebouw aan de voorzijde van de site wordt afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. De voorste loods wordt gerenoveerd en de achterste loods, die in slechte staat is, wordt volledig afgebroken en vervangen door een nieuwe loods.

Er wordt in de eerste fase gestart met het vervangen van de achterste loods. De werken moeten midden 2020 klaar zodat de brandweer en de gemeentelijke technische diensten dan kunnen verhuizen naar de site.