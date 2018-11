Werken Koopwarenstraat starten maandag Claudia Van den Houte

16 november 2018

16u37 0 Denderleeuw Een aannemer start maandag 19 novembe r met het vernieuwen van de voetpaden, boordstenen en straatgoten in de Koopwarenstraat. Het gaat om het deel tussen de spoorwegbrug en de Guido Gezellestraat.

De aannemer breekt eerst de boordstenen, greppels en voetpaden in betontegels uit. Nadien worden de nieuwe straatgoten en greppels gegoten. Het is tijdens deze werken niet mogelijk met de wagen je oprit of garage in te rijden. Beton heeft namelijk een bepaalde uithardingstijd nodig. Na de fundering legt de aannemer nieuwe voetpaden in betonklinkers aan. De werken duren vermoedelijk tot midden december.

Tijdens de werken zal de werfzone toegankelijk zijn voor verkeer. De verkeersregeling gebeurt via lichten. Wel zal de werfzone parkeervrij zijn. Buurtbewoners moeten hun wagens zoveel mogelijk in de aanpalende straten parkeren. Het parkeerbedrijf zal niet beboeten in de Guido Gezellestraat, Boomgaardstraat en Dwarsstraat tot het einde van de werken.