Werken Guido Gezellestraat en Stationsstraat verschoven door regenweer Claudia Van den Houte

09 april 2019

17u55 4 Denderleeuw De herstellingswerken aan de putdeksels in de Guido Gezellestraat en de Stationsstraat zijn door het regenweer een dag uitgesteld. Ze zullen woensdag en donderdag gebeuren.

De aannemer zal op die dagen een verzakt putdeksel in de rijbaan in de Guido Gezellestraat ter hoogte van de spoorwegbrug optrekken. Woensdag 10 april wordt het wegdek plaatselijk opgebroken om het putdeksel opnieuw op de correcte hoogte te brengen. Het gieten van nieuw asfalt is gepland op donderdag 11 april. Door de werken zal één rijstrook afgesloten zijn en zal er twee dagen een verminderde doorstroming in de Guido Gezellestraat zijn. Het verkeer langs de werkzone wordt geregeld via mobiele verkeerslichten. Het verkeer richting station wordt omgeleid via Koopwarenstraat, Th. De Cleynlaan, Kouterbaan, Steenweg, Wellestraat, A. Rodenbachstraat.

Gelijktijdig zal de aannemer op 10 en 11 april ook het putdeksel optrekken in de Stationsstraat, nabij de rotonde. Doordat het putdeksel in het midden van de rijbaan ligt, zal de Stationsstraat twee dagen afgesloten zijn. Het verkeer vanaf de stationsbuurt richting rotonde volgt een kleine omleiding via de parking van de NMBS. Het verkeer richting Kemelbrug volgt een omleiding via De Nayerstraat, Omlooplaan, Wijmenierlaan, Van Lierdestraat.