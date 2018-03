Werken Dwarsstraat starten op 16 april 27 maart 2018

De start van de werken in de Dwarsstraat is verschoven naar maandag 16 april.





Dan start aannemer Tavernier nv met rioleringswerken in het kader van de nieuwe verkaveling gelegen tussen Dwarsstraat 60 en 80. De werken zullen onder voorbehoud duren tot 27 april. Tijdens de werken, zal de Dwarsstraat, gedeelte tussen Boomgaardstraat en Valkstraat, afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via Boomgaardstraat, Valkstraat. Ook wordt het éénrichtingsverkeer tussen kruispunt Boomgaardstraat en kruispunt Valkstraat tijdelijk opgeheven zodat bewoners tot aan de werkzone kunnen rijden met de wagen om hun woning te bereiken.





Bewoners met garage of oprit in de werkzone worden aangeraden om hun voertuig gedurende de periode van de werken buiten de werkzone te parkeren. (CVHN)